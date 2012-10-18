《香港重要政经日程》--10月18日-10月25日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月18日(周四)
-- 公布7-9月失业率.
-- 新利控股(1240.HK)首日挂牌.
-- 中国建筑国际(3311.HK)公布第三季度业绩.
-- UDL控股(0620.HK)公布全年业绩.
--09:30 中信银行(0998.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 亚太卫星(1135.HK)特别股东大会.
--10:00 合和基建(0737.HK)周年股东大会.
--10:00 中石化仪征化纤(1033.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 浪潮国际(0596.HK)股东特别大会.
--11:00 安利时投资(0339.HK)特别股东大会.
--15:00 东星能源(0668.HK)股东特别大会.
--16:30 中国绿色(0904.HK)周年股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月19日(周五)
--09:30 康健国际(3886.HK)特别股东大会.
--10:00 中国制药(1093.HK)股东特别大会.
--10:00 湖南有色2626.HK在中国举行股东特别大会.
--10:00 世界华文媒体(0685.HK)特别股东大会.
--10:00 天山发展控股(2118.HK)股东特别大会.
--10:30 香港建设(0190.HK)特别股东大会.
--15:00 西伯利亚矿业(1142.HK)股东特别大会.
10月22日(周一)
-- 公布9月份消费物价指数.
-- 中国移动(0941.HK)公布第三季业绩.
-- 南车时代电气(3898.HK)公布第三季业绩.
-- 先施(0244.HK)公布中期业绩.
--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东特别大会.
--10:00 海南美兰机场(0357.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--11:00 科诺威德(1206.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 汉传媒(0491.HK)股东周年大会.
--15:00 国电科环(1296.HK)在中国举行股东特别大会.
10月23日(周二)
-- 重阳节假期休市.
-- 中煤能源(1898.HK)公布第三季业绩.
-- 华能国际(0902.HK)公布第三季业绩.
--14:00 新焦点(0360.HK)在中国举行股东特别大会.
10月24日(周三)
-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市.
-- 鞍钢股份(0347.HK)公布第三季业绩.
-- 安徽海螺水泥股份(0914.HK)公布第三季业绩.
-- ASM PACIFIC(0522.HK)公布第三季业绩.
-- 洛阳钼业(3993.HK)公布第三季业绩.
-- 中国海外发展(0688.HK)公布第三季业绩.
-- 积华生物医药(2327.HK)公布中期业绩.
*10月25日(周四)
--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第二次临时股东大会.
--11:00 亚洲资源(0899.HK)股东特别大会.
--13:30 中国太平(2601.HK)于广东珠海举行临时股东大会.
--14:30 中国银行(3988.HK)于北京举行临时股东大会.
--16:30 9月进出口数据.
-- 中国银行(3988.HK)公布第三季业绩.
-- 中银香港(2388.HK)公布第三季业绩.
-- 金隅股份(2009.HK)公布第三季业绩.
-- 北京北辰实业股份(0588.HK)公布第三季业绩.
-- 中海油田服务(2883.HK)公布第三季业绩.
-- 中国联通(0762.HK)公布第三季业绩.
-- 中远太平洋(1199.HK)公布第三季业绩.
-- 中国南车(1766.HK)公布第三季业绩.
-- 大唐发电(0991.HK)公布第三季业绩.
-- 长城汽车(2333.HK)公布第三季业绩.
-- 广深铁路股份(0525.HK)公布第三季业绩.
-- 利信达集团(0738.HK)公布中期业绩.
-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)公布第三季业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布第三季业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9