版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 16:43 BJT

〔香港数据〕7-9月失业率微升至3.3%,未来数月可能再有上升压力

路透香港10月18日电---香港政府周四公布,7-9月的失业率微升至3.3%,就业不足率则由6-8月的1.7%降至1.6%.

劳工及福利局局长张建宗表示,随着雇主的招聘意欲渐趋谨慎,加上近期本地需求有所放缓,短期就业前景将越见不明朗.另外,外围环境转坏的风险仍然存在,困扰香港经济前景.故此,失业率在未来数月可能会再有上升的压力.

7-9月失业率上升主要见于保险业、制造业和零售业.就业不足率下跌主要见于建造业和餐饮服务活动业.

　 失业率(%) 就业不足率(%)

12年7-9月 3.3* 1.6*

12年6-8月 3.2 1.7

12年5-7月 3.2 1.5

12年4-6月 3.2 1.4

12月3-5月 3.2 1.4

12年2-4月 3.3 1.5

12年1-3月 3.4 1.6

11年12月-12年2月 3.4 1.5

11年11月-12年1月 3.2 1.5

11年10-12月 3.3 1.4

11年9-11月 3.4 1.5

11年8-10月 3.3 1.6

11年7-9月 3.2 1.7

注: *初步数据. (完)

浏览香港数据相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]

浏览有关网站:(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐