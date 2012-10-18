〔香港数据〕7-9月失业率微升至3.3%,未来数月可能再有上升压力

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透香港10月18日电---香港政府周四公布,7-9月的失业率微升至3.3%,就业不足率则由6-8月的1.7%降至1.6%.
劳工及福利局局长张建宗表示,随着雇主的招聘意欲渐趋谨慎,加上近期本地需求有所放缓,短期就业前景将越见不明朗.另外,外围环境转坏的风险仍然存在,困扰香港经济前景.故此,失业率在未来数月可能会再有上升的压力.
7-9月失业率上升主要见于保险业、制造业和零售业.就业不足率下跌主要见于建造业和餐饮服务活动业.
失业率(%) 就业不足率(%)
12年7-9月 3.3* 1.6*
12年6-8月 3.2 1.7
12年5-7月 3.2 1.5
12年4-6月 3.2 1.4
12月3-5月 3.2 1.4
12年2-4月 3.3 1.5
12年1-3月 3.4 1.6
11年12月-12年2月 3.4 1.5
11年11月-12年1月 3.2 1.5
11年10-12月 3.3 1.4
11年9-11月 3.4 1.5
11年8-10月 3.3 1.6
11年7-9月 3.2 1.7
注: *初步数据. (完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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