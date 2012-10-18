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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 11:18 BJT

〔背景资料〕香港主要人民币债券发行情况一览

路透10月18日电---自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐
日渐加快,债券品种亦日趋丰富.以下为路透整理的2010年以来在香港发行的主要人民币债券一览表.

    日期           发债主体                    发债额(亿元)     息率(%)            年期
  (由中央政府发行)
   2012.6        国家财政部                    155(机构) 1.85/2.56/2.65/3.10/3.48  3/5/7/10/15
   2012.6        国家财政部                     20(国外央行) 1.85/2.56/2.65/3.10    3/5/7/10
   2012.6        国家财政部                     55(零售)         2.38                2    
   2011.8        国家财政部                    150(机构)   0.6/1.4/1.94/2.36      3/5/7/10
   2011.8        国家财政部                     50(零售)         1.6                 2
   2010.11       国家财政部                     50(机构)     1.0/1.8/2.48          3/5/10
   2010.11       国家财政部                     30(零售)         1.6                 2

  (由公司发行)       
    日期           发债主体                    发债额(亿元)     息率(%)            年期
  *2012.10       韩国金融公司                      1.3            3.1                2
  *2012.9        宝达投资(香港)                    4.0            3.75               3
  *2012.9        九龙仓(0004.HK)                   8.0            4.00              5.5
  *2012.9        雷诺汽车(RENA.PA)                 7.5            5.625              2
   2012.9        中国信贷(8207.HK)                  2              11                2
   2012.9        Axiata                            10              3.75              2
   2012.8        北控水务集团                      12              6.15              9
   2012.8        中国重汽(3808.HK)                 18              4.5               2
   2012.7        金地集团                          12              9.15              3
   2012.7        博世-西门子                      12.5        2.9/3.8/4.375       2.5/5/10     
   2012.7        中航工业国际                      15              4.8               3
   2012.6        台湾烨辉(2023.TW)                2.75             4.5               2
   2012.6        ADCB Finance (Cayman)             2               3.7               5
   2012.6    Veolia Environmental(VIE.PA)VE.N    5        4.5/4.7(票面/收益率)     5          
   2012.6        大唐                              10              4.5               3
   2012.5        华为[HWT.UL]                      10              5.3               3
   2012.4        印度ITNL Offshore Pte.           6.3             5.75               3
   2012.4        新世界中国0917.HK             15.15             8.5               3
   2012.4        新世界中国0917.HK               28              8.5               3
   2012.3        Chailease Finance(BVI)           7.5               5                3
   2012.3        海航集团                           8              7.5               3
   2012.3        福特汽车(F.N)                     10              4.875             3
   2012.3        卡特彼勒(CAT.N)                  12.6             2.9               2
   2012.3        法国阿尔斯通(Alstom)(ALSO.PA)      5              4.25              3
   2012.2        三菱日联租赁                       3              3.6               3
   2012.2        三井物产(8031.T)                   5              4.25              5
   2012.2        宝钢集团                          29        3.25/3.675/4.15       2/3/5
   2012.2        德国朗盛(Lanxess AG)(LXSG.DE)      5       3.95/4.2(票面/收益率)    3
   2012.2        乐天购物                          7.5              4                3
   2012.2        America Movil(AMX.N)(AMXL.MX)     10              3.5               3
   2012.1        海南航空(香港)                     5              5.25              3
   2012.1        中国电力新能源(0735.HK)            8              6.5               5
   2011.12       远东宏信(3360.HK)                 7.5             6.95              5
   2011.12       龙源电力(0916.HK)                 9.5           4.5/4.75           2/3
   2011.11       BMW Australia Finance              4               2                1
   2011.11       首钢                              10             4.875              2
   2011.11       宝钢集团                          36        3.125/3.5/4.375       2/3/5
   2011.11       欧力士(8591.T)(IX.N)               5               4                3
   2011.11       拉法基瑞安水泥                    15               9                3  
   2011.11       津联集团                          13             5.75               3
   2011.10       大连港(601880.SS)(2880.HK)         4              5.8               3
   2011.10       中国石油                          30             2.6/3             2/3
   2011.10       中国外运                          26              3.3               3 
   2011.9        北控水务(0371.HK)                  5             3.75/5            3/5
   2011.9        亚洲水泥(中国)(0743.HK)           5.86            2.95              3
   2011.9        博西家用电器                      20         2.375/3.375/4        3/5/7
   2011.9        台湾日月光(2311.TW)               6.5          3.125/4.25          3/5
   2011.9        法国液化空气集团                  26            3/3.95             5/7
   2011.9        BP(BP.L)                           7              1.7               3
   2011.9        海南航空(香港)                    10               6                3 
   2011.8        乐购(Tesco)(TSCO.L)              7.25             1.75              3
   2011.8        阳光能源(0757.HK)>(9157.TW)        3              4.75              3                 
   2011.7        中信泰富(0267.HK)                 10              2.7               5
   2011.7        中策橡胶                           9               2                3
   2011.7        山水水泥(0691.HK)                 15              6.5               3
   2011.7        银泰百货(1833.HK)                 10              4.65              3
   2011.7        新创建集团(0659.HK)               10              2.75              3
   2011.7        卡特彼勒(CAT.N)                   23              1.35              2
   2011.6        北控水务(0371.HK)                14.5            3.75/5            3/5
   2011.6        云顶香港(0678.HK)                13.8             3.95              3
   2011.6        招商局集团(香港)                  30              2/3              3/5
   2011.6        香港航空                           6              6.5               3
   2011.6        港铁公司(0066.HK)                 10             0.625              2
   2011.6        Value Success International       20             2.075              3 
   2011.5        正信(香港)                        30              1.85              3
   2011.5        远东宏信(3360.HK)                12.5             3.9               3
   2011.5        太平洋恩利资源发展(PACF.SI)        6              6.5               3
   2011.5        中国诚通发展集团(0217.HK)          6              4.5               3
   2011.5        德国大众汽车(VOWG_p.DE)           15              2.15              5
   2011.5        普洛斯(GLPL.SI)                   30            3.375/4            5/7
   2011.4        日本东瑞盛世利融资租赁             2              2.7               3
   2011.4        新濠博亚娱乐(MPEL.O)              23              3.75              2
   2011.4        中国电力新能源(0735.HK)            5              3.75

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