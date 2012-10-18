〔背景资料〕香港主要人民币债券发行情况一览

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透10月18日电---自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐 日渐加快,债券品种亦日趋丰富.以下为路透整理的2010年以来在香港发行的主要人民币债券一览表. 日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 (由中央政府发行) 2012.6 国家财政部 155(机构) 1.85/2.56/2.65/3.10/3.48 3/5/7/10/15 2012.6 国家财政部 20(国外央行) 1.85/2.56/2.65/3.10 3/5/7/10 2012.6 国家财政部 55(零售) 2.38 2 2011.8 国家财政部 150(机构) 0.6/1.4/1.94/2.36 3/5/7/10 2011.8 国家财政部 50(零售) 1.6 2 2010.11 国家财政部 50(机构) 1.0/1.8/2.48 3/5/10 2010.11 国家财政部 30(零售) 1.6 2 (由公司发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2012.10 韩国金融公司 1.3 3.1 2 *2012.9 宝达投资(香港) 4.0 3.75 3 *2012.9 九龙仓(0004.HK) 8.0 4.00 5.5 *2012.9 雷诺汽车(RENA.PA) 7.5 5.625 2 2012.9 中国信贷(8207.HK) 2 11 2 2012.9 Axiata 10 3.75 2 2012.8 北控水务集团 12 6.15 9 2012.8 中国重汽(3808.HK) 18 4.5 2 2012.7 金地集团 12 9.15 3 2012.7 博世-西门子 12.5 2.9/3.8/4.375 2.5/5/10 2012.7 中航工业国际 15 4.8 3 2012.6 台湾烨辉(2023.TW) 2.75 4.5 2 2012.6 ADCB Finance (Cayman) 2 3.7 5 2012.6 Veolia Environmental(VIE.PA)VE.N 5 4.5/4.7(票面/收益率) 5 2012.6 大唐 10 4.5 3 2012.5 华为[HWT.UL] 10 5.3 3 2012.4 印度ITNL Offshore Pte. 6.3 5.75 3 2012.4 新世界中国0917.HK 15.15 8.5 3 2012.4 新世界中国0917.HK 28 8.5 3 2012.3 Chailease Finance(BVI) 7.5 5 3 2012.3 海航集团 8 7.5 3 2012.3 福特汽车(F.N) 10 4.875 3 2012.3 卡特彼勒(CAT.N) 12.6 2.9 2 2012.3 法国阿尔斯通(Alstom)(ALSO.PA) 5 4.25 3 2012.2 三菱日联租赁 3 3.6 3 2012.2 三井物产(8031.T) 5 4.25 5 2012.2 宝钢集团 29 3.25/3.675/4.15 2/3/5 2012.2 德国朗盛(Lanxess AG)(LXSG.DE) 5 3.95/4.2(票面/收益率) 3 2012.2 乐天购物 7.5 4 3 2012.2 America Movil(AMX.N)(AMXL.MX) 10 3.5 3 2012.1 海南航空(香港) 5 5.25 3 2012.1 中国电力新能源(0735.HK) 8 6.5 5 2011.12 远东宏信(3360.HK) 7.5 6.95 5 2011.12 龙源电力(0916.HK) 9.5 4.5/4.75 2/3 2011.11 BMW Australia Finance 4 2 1 2011.11 首钢 10 4.875 2 2011.11 宝钢集团 36 3.125/3.5/4.375 2/3/5 2011.11 欧力士(8591.T)(IX.N) 5 4 3 2011.11 拉法基瑞安水泥 15 9 3 2011.11 津联集团 13 5.75 3 2011.10 大连港(601880.SS)(2880.HK) 4 5.8 3 2011.10 中国石油 30 2.6/3 2/3 2011.10 中国外运 26 3.3 3 2011.9 北控水务(0371.HK) 5 3.75/5 3/5 2011.9 亚洲水泥(中国)(0743.HK) 5.86 2.95 3 2011.9 博西家用电器 20 2.375/3.375/4 3/5/7 2011.9 台湾日月光(2311.TW) 6.5 3.125/4.25 3/5 2011.9 法国液化空气集团 26 3/3.95 5/7 2011.9 BP(BP.L) 7 1.7 3 2011.9 海南航空(香港) 10 6 3 2011.8 乐购(Tesco)(TSCO.L) 7.25 1.75 3 2011.8 阳光能源(0757.HK)>(9157.TW) 3 4.75 3 2011.7 中信泰富(0267.HK) 10 2.7 5 2011.7 中策橡胶 9 2 3 2011.7 山水水泥(0691.HK) 15 6.5 3 2011.7 银泰百货(1833.HK) 10 4.65 3 2011.7 新创建集团(0659.HK) 10 2.75 3 2011.7 卡特彼勒(CAT.N) 23 1.35 2 2011.6 北控水务(0371.HK) 14.5 3.75/5 3/5 2011.6 云顶香港(0678.HK) 13.8 3.95 3 2011.6 招商局集团(香港) 30 2/3 3/5 2011.6 香港航空 6 6.5 3 2011.6 港铁公司(0066.HK) 10 0.625 2 2011.6 Value Success International 20 2.075 3 2011.5 正信(香港) 30 1.85 3 2011.5 远东宏信(3360.HK) 12.5 3.9 3 2011.5 太平洋恩利资源发展(PACF.SI) 6 6.5 3 2011.5 中国诚通发展集团(0217.HK) 6 4.5 3 2011.5 德国大众汽车(VOWG_p.DE) 15 2.15 5 2011.5 普洛斯(GLPL.SI) 30 3.375/4 5/7 2011.4 日本东瑞盛世利融资租赁 2 2.7 3 2011.4 新濠博亚娱乐(MPEL.O) 23 3.75 2 2011.4 中国电力新能源(0735.HK) 5 3.75
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9