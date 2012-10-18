〔全球投资〕资产价格仍居高不下,中国企业海外并购热情减退--安永

路透香港10月18日电---国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]最新半年度"资本信心晴雨表"调查结果显示,在全球经济欠佳的情况下,资产价格仍然居高不下,令中国企业不再热衷于海外并购,而是着力于把业务扩充至新市场和开发产品.

安永于8-9月对41个国家和地区的公司总共1,500余名高级管理人员进行访问,其中中国受访者有102名.只有11%的中国企业有意在未来12个月进行收购,是连续第四个半年度调查出现下滑.

安永大中华区财务交易谘询服务主管合伙人庞若柏称,"中国企业对全球及本地经济前景不如之前那么乐观,大部分企业都预计市场会保持平稳而非改善."

绝大部分的中国受访者表示阻碍并购活动的主要因素是并购目标价格过高.美国现已成为中国投资者的第一投资目标国,很多中国企业都日渐担忧关于监管法规方面的障碍.

安永财务交易谘询董事总经理关文俊在记者会上称,除美国之外,欧洲也是中国投资者最受关注的地区,但中国投资者认为目前欧美的资产估值偏高,希望等待估值水平下降以及经济环境更适合,才进行收购.

他并指出,41%的中国企业表示整合执行不力是交易结果与预期不符的最主要问题,因此不论在本国还是海外的交易,他们更着重交易后的整合.这是日后并购交易的主要考虑因素.

与全球企业比较,中国企业的负债水平仍然处于令人羡慕的低水平.他们表示在获取信贷方面有改善,因此债务再融资的需求不大.然而,随着经济前景更为悲观,在这项最新的调查中,有近半中国企业表示他们在未来12个月内以多余现金偿还债务的可能性最高.

安永财务交易谘询服务合伙人曾倍欣称,"欧元区经济危机持续是中国企业董事会十分关注的事项,他们担心欧元区的问题会影响企业盈利.因此,很多中国企业都希望能把区内交易对手的违约风险和供应链的风险降至最低."(完)