版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 16:18 BJT

〔香港股市〕恒生指数收升连六涨,创七个月收盘高位

路透香港10月18日电---香港股市周四收高,连续六天上扬,由于迹象显示中国经济探底企稳,成长概念类股涨势提振恒生指数创下七个月收盘高位.

恒生指数.HSI收涨0.5%,至21,518.7点,为3月2日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE收高1.4%,至10,636.3点.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300收高1.5%,至2,336.1点,为8月14日以来最高收位.沪综指.SSEC上涨1.2%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐