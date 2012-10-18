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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 17:21 BJT

〔香港个股〕资本策略地产配售高至3.1亿港元的股份--销售文件

路透香港10月18日电---据路透周四获得的销售文件显示,主要从事物业投资及发展的资本策略地产(0497.HK)以先旧后新方式在市场上配售高至3.1亿港元的股份.

销售文件显示,配售价为每股0.33-0.35港元,较周四收市价折让11.4-16.5%.惟销售文件没有提及是次配售新股筹资所得款项用途.

资本策略地产周四收升1.28%,报0.395港元;过去一个月累计涨近22%.

该公司上月发出盈警,预估截至9月底止半年纯利大幅减少,因物业销售额下降.不过公司对物业市场持乐观看法,今年5月以5.315亿港元拿下沙田九肚豪宅地,每尺逾1万港元.

资本策略大股东兼公司主席锺楚义因早年先后效力前中策集团主席黄鸿年以及电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷,被市场公认为财技高手,现时自立门户透过资本策略主攻房地产.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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