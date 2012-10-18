〔香港个股〕资本策略地产配售高至3.1亿港元的股份--销售文件

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透香港10月18日电---据路透周四获得的销售文件显示,主要从事物业投资及发展的资本策略地产(0497.HK)以先旧后新方式在市场上配售高至3.1亿港元的股份.
销售文件显示,配售价为每股0.33-0.35港元,较周四收市价折让11.4-16.5%.惟销售文件没有提及是次配售新股筹资所得款项用途.
资本策略地产周四收升1.28%,报0.395港元;过去一个月累计涨近22%.
该公司上月发出盈警,预估截至9月底止半年纯利大幅减少,因物业销售额下降.不过公司对物业市场持乐观看法,今年5月以5.315亿港元拿下沙田九肚豪宅地,每尺逾1万港元.
资本策略大股东兼公司主席锺楚义因早年先后效力前中策集团主席黄鸿年以及电讯盈科(0008.HK)主席李泽楷,被市场公认为财技高手,现时自立门户透过资本策略主攻房地产.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9