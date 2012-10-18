〔香港个股〕禹洲地产发行11.75%五年期美元票据,超额认购倍数逾35倍

路透香港10月18日电---中国区域型地产开发商--禹洲地产(1628.HK)周四表示,发行一笔五年期美元票据,票面利率为11.75%,发行金额为2.5亿美元,总认购金额达到逾90亿美元,超额认购逾35倍.

此较另一家地产公司--融创中国(1918.HK)发行的五年期票券利率12.5%低了75点(BP).市场人士指出,尽管中国并未对宏观调控房市松口,但整体经济初现触底迹象,以及美元融资成本低,令高收益率的房地产公司票据受到青睐.

"禹洲地产前一笔票据在市场的反应不错...现在美元利率低,大家对地产公司的兴趣还是比较大."一中资券商债券交易员说.

美元银根宽松下,无论是向本地银行进行拆借,或是由海行母行借贷而来的美元资金,成本约在1.2-2.0%间.[ID:nSH0116519]

禹洲地产在新闻稿中称,投资者对于该笔美元债反应理想,15分钟内获得超过90亿美元的总认购额,其中不乏全球排名前三的大型国际基金.

中银国际、瑞银、汇丰及摩根大通为联席牵头经办人及联席账簿管理人;标普给予此笔高级无抵押美元票据"B"评级,穆迪给予此票据"(P)B2"暂行评级,展望为"稳定".

禹洲表示,集资所得资金将用作置换长短债务组合、收购土地以作住宅及商用物业发展项目,提供资金及供作一般公司用途.

"是次票据发行的定价合理,主要是因为我们希望有关票据价格在上市后有一定的升幅,投资者可获得理想的回报."禹洲地产主席林龙安说,"未来,我们将继续根据集团的发展需要,谨慎选择适合集团发展及产生良好回报的项目,把握市场机遇,适时补充优质的土地储备."

公司称,今年销售能力有所提高,首九个月签约销售额为51.5亿元人民币,已超过50亿的全年销售目标,较上年同期增长52%.

中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速加快.中金公司称,经济增长呈现短周期的触底回升态势.[ID:nSB2056289](完)