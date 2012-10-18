〔香港个股〕禹洲地产发行11.75%五年期美元票据,超额认购倍数逾35倍

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透香港10月18日电---中国区域型地产开发商--禹洲地产(1628.HK)周四表示,发行一笔五年期美元票据,票面利率为11.75%,发行金额为2.5亿美元,总认购金额达到逾90亿美元,超额认购逾35倍.
此较另一家地产公司--融创中国(1918.HK)发行的五年期票券利率12.5%低了75点(BP).市场人士指出,尽管中国并未对宏观调控房市松口,但整体经济初现触底迹象,以及美元融资成本低,令高收益率的房地产公司票据受到青睐.
"禹洲地产前一笔票据在市场的反应不错...现在美元利率低,大家对地产公司的兴趣还是比较大."一中资券商债券交易员说.
美元银根宽松下,无论是向本地银行进行拆借,或是由海行母行借贷而来的美元资金,成本约在1.2-2.0%间.[ID:nSH0116519]
禹洲地产在新闻稿中称,投资者对于该笔美元债反应理想,15分钟内获得超过90亿美元的总认购额,其中不乏全球排名前三的大型国际基金.
中银国际、瑞银、汇丰及摩根大通为联席牵头经办人及联席账簿管理人;标普给予此笔高级无抵押美元票据"B"评级,穆迪给予此票据"(P)B2"暂行评级,展望为"稳定".
禹洲表示,集资所得资金将用作置换长短债务组合、收购土地以作住宅及商用物业发展项目,提供资金及供作一般公司用途.
"是次票据发行的定价合理,主要是因为我们希望有关票据价格在上市后有一定的升幅,投资者可获得理想的回报."禹洲地产主席林龙安说,"未来,我们将继续根据集团的发展需要,谨慎选择适合集团发展及产生良好回报的项目,把握市场机遇,适时补充优质的土地储备."
公司称,今年销售能力有所提高,首九个月签约销售额为51.5亿元人民币,已超过50亿的全年销售目标,较上年同期增长52%.
中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速加快.中金公司称,经济增长呈现短周期的触底回升态势.[ID:nSB2056289](完)
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9