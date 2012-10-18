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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 19:01 BJT

〔香港个股〕美高梅中国拟投资200亿港元在澳门兴建新赌场酒店项目(更新版)

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* 美高梅中国拟投资200亿港元在澳门兴建新的赌场酒店项目

* 拟以内部资金以及信贷融资应付

记者 雷美珍/方蕊

路透香港10月18日电---美国博彩业巨头美高梅(MGM)(MGM.N)在澳门的分支--美高梅中国(2282.HK)周四称,该公司拟在澳门路(乙+水)(COTAI)兴建新的赌场酒店项目,投资额达200亿港元.

美高梅中国在一份声明中称,该公司正式接受澳门政府批出位于COTAI土地,面积为71,833平方米,计划建设由一间五星级酒店(包括博彩区)、停车场及露天场地组成的综合性建筑物.

"我们拟在此发展约500张赌台及2,500部角子机,以及1,600间客房,"公告称,非博彩元素将占项目总面积逾85%,包括精选餐饮、零售及娱乐配套.

美高梅中国联席董事长Jim Murren称,"新度假酒店将为美高梅中国带来相当可观的增长机遇."

COTAI项目预期在土地批给合同于官方公报刊发后动工,施工期为36个月.美高梅中国拟以内部产生资金及信贷融资借款为土地溢价金及年租金以及博彩渡假村的发展提供资金.

该土地的应付合同溢价金额为12.9亿澳门元(约12.5亿港元),并将向澳门政府缴付4.5亿澳门元作为首付,余下合同溢价将分八期缴付,以半年为一期,每期金额1.17亿澳门元.

美高梅中国周四收涨0.89%,报13.66港元;过去一个月累计涨逾2%.(完)

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--审校 林高丽

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