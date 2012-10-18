〔香港个股〕美高梅中国拟投资200亿港元在澳门兴建新赌场酒店项目(更新版)

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(新增公司更多评论)
* 美高梅中国拟投资200亿港元在澳门兴建新的赌场酒店项目
* 拟以内部资金以及信贷融资应付
记者 雷美珍/方蕊
路透香港10月18日电---美国博彩业巨头美高梅(MGM)(MGM.N)在澳门的分支--美高梅中国(2282.HK)周四称,该公司拟在澳门路(乙+水)(COTAI)兴建新的赌场酒店项目,投资额达200亿港元.
美高梅中国在一份声明中称,该公司正式接受澳门政府批出位于COTAI土地,面积为71,833平方米,计划建设由一间五星级酒店(包括博彩区)、停车场及露天场地组成的综合性建筑物.
"我们拟在此发展约500张赌台及2,500部角子机,以及1,600间客房,"公告称,非博彩元素将占项目总面积逾85%,包括精选餐饮、零售及娱乐配套.
美高梅中国联席董事长Jim Murren称,"新度假酒店将为美高梅中国带来相当可观的增长机遇."
COTAI项目预期在土地批给合同于官方公报刊发后动工,施工期为36个月.美高梅中国拟以内部产生资金及信贷融资借款为土地溢价金及年租金以及博彩渡假村的发展提供资金.
该土地的应付合同溢价金额为12.9亿澳门元(约12.5亿港元),并将向澳门政府缴付4.5亿澳门元作为首付,余下合同溢价将分八期缴付,以半年为一期,每期金额1.17亿澳门元.
美高梅中国周四收涨0.89%,报13.66港元;过去一个月累计涨逾2%.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--审校 林高丽
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9