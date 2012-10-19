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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月19日

路透香港10月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收低8.06点或0.06%,报13,548.94点.因谷歌(GOOG.O)公布的业绩令投资人失望,
重创科技股.因操作失误,谷歌业绩在日内被提早发布. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.280   -0.95      17663            15.987       0.04
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.650    0.43      39135             3.612       0.60
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.700    1.58     339572            84.785      -0.37
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.940    2.16      96018            22.702      -0.21
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  141.220    0.68      42703            10.945      -0.68
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.310    0.46      25320             8.162      -0.47
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.530   -0.22     408224            76.772       0.42
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   62.970    2.09      17661             4.880       0.21
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.310    0.41      50729            13.415       0.26
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.840    2.37     107821            13.051       0.86
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.400   -1.14      22298             5.696      -0.59
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.930   -2.09       6381             3.709       0.25
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.000   -0.64       4924             1.318     -49.90
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.900   -1.04      42080             0.295      -1.83  (完)

  --整理 李珊珊

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