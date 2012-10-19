《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港10月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低8.06点或0.06%,报13,548.94点.因谷歌(GOOG.O)公布的业绩令投资人失望, 重创科技股.因操作失误,谷歌业绩在日内被提早发布. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 206.280 -0.95 17663 15.987 0.04 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.650 0.43 39135 3.612 0.60 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.700 1.58 339572 84.785 -0.37 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.940 2.16 96018 22.702 -0.21 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 141.220 0.68 42703 10.945 -0.68 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.310 0.46 25320 8.162 -0.47 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.530 -0.22 408224 76.772 0.42 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.970 2.09 17661 4.880 0.21 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.310 0.41 50729 13.415 0.26 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.840 2.37 107821 13.051 0.86 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.400 -1.14 22298 5.696 -0.59 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.930 -2.09 6381 3.709 0.25 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.000 -0.64 4924 1.318 -49.90 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.900 -1.04 42080 0.295 -1.83 (完) --整理 李珊珊
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI