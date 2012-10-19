版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:32 BJT

《香港报摘》--经济日报10月19日

* 要闻版头条:

--中国公布第三季经济成长,券商均认为经济见底,资金即涌入炒中资股,加上港汇转强下,外资逐步进入香港市场,港股昨录得罕见的700亿港元大成交,创自美国第三轮量化宽松(QE3)以来的一个月高位.

* 其他:

--投资推广署及统计处访问了7,250间驻港外国公司,近四成公司指住屋及工商业楼宇供应和费用,是在港开办事处的不利因素,其次为环境质素及国际学校的供应.

--海通国际(0665.HK)称旗下海通资产管理(香港)上月20日获中国证监会批出合格境外机构投资者(QFII)资格,是首家成功获批QFII的本地中资券商.海通资产管理(香港)董事总经理章宜斌表示,公司首次申请QFII投资额度时会先试水温,规模一定不大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐