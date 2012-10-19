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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:43 BJT

《香港报摘》--信报10月19日

* 要闻版头条:

--香港强积金(MPF)的基金收费近年虽有下调,但积金局行政总裁陈唐芷青认为,目前的收费水平仍未令人满意.该局考虑再推出两项"辣招",包括设定收费上限及指定强积金计划必须有低收费基金,冀推动市场进一步减费.

* 其他:

--再有公司趁市旺"抽水",资本策略(0497.HK)计划透过先旧后新方式,以每股折让最多16.5%配售股份,集资最多约3.1亿港元.

--市场消息人士指出,郑州煤机(601717.SS)H股发行(上市股号:(0564.HK))计划卷土重来.消息人士指出,郑州煤机已获内地监管机构批准把A与H股差价扩宽,暂定最快10月底或11月印制招股书,11月内正式推出市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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