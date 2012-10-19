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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:04 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息10月19日

* 明报:

--中国建筑国际(3311.HK)交出不俗的首三季业绩,营业额及经营溢利均按年升逾四成;今年1-9月,公司累计新签合约额已经完成全年目标的96.2%.

* 星岛日报:

--美高梅中国(2282.HK)在澳门路(乙+水)200亿港元发展大计终于取得突破.美高梅昨日宣布,已正式接获澳门政府授予路(乙+水)土地为期25年租用权,土地面积71,833平方米.美高梅计划在该土地上兴建一间五星级酒店,施工期为36个月.

* 苹果日报:

--继谢瑞麟(0417.HK)之后,又一珠宝股发盈警.景福集团(0280.HK)昨宣布,预期截至今年9月底止的中期溢利,将按年大幅减少,原因是因为收入大幅下降.

* 东方日报:

--摩根士丹利表示,香港住宅楼价今年已累涨了15%,预期未来12个月将可再升多一成,其中地产股股价料较目前有多15%-20%的升幅,并转为看好地产发展股多于收租股.不过,德银却较审慎,认为虽然游资推动下,楼价短期会向上,但未来24个月估计会跌15%-20%.

* 文汇报:

--第四季投资市场前景渐趋明朗,力宝证券研究策略主管严政纬昨表示,近期港股成交上升,欧美放水减轻市场风险,加上憧憬内地十八大后推出利好措施,投资者信心得以回复,年底前港股成交量可望上升至约600亿港元.首选重型机械股.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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