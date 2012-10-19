《香港报摘》--其他报纸重要消息10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 明报:
--中国建筑国际(3311.HK)交出不俗的首三季业绩,营业额及经营溢利均按年升逾四成;今年1-9月,公司累计新签合约额已经完成全年目标的96.2%.
* 星岛日报:
--美高梅中国(2282.HK)在澳门路(乙+水)200亿港元发展大计终于取得突破.美高梅昨日宣布,已正式接获澳门政府授予路(乙+水)土地为期25年租用权,土地面积71,833平方米.美高梅计划在该土地上兴建一间五星级酒店,施工期为36个月.
* 苹果日报:
--继谢瑞麟(0417.HK)之后,又一珠宝股发盈警.景福集团(0280.HK)昨宣布,预期截至今年9月底止的中期溢利,将按年大幅减少,原因是因为收入大幅下降.
* 东方日报:
--摩根士丹利表示,香港住宅楼价今年已累涨了15%,预期未来12个月将可再升多一成,其中地产股股价料较目前有多15%-20%的升幅,并转为看好地产发展股多于收租股.不过,德银却较审慎,认为虽然游资推动下,楼价短期会向上,但未来24个月估计会跌15%-20%.
* 文汇报:
--第四季投资市场前景渐趋明朗,力宝证券研究策略主管严政纬昨表示,近期港股成交上升,欧美放水减轻市场风险,加上憧憬内地十八大后推出利好措施,投资者信心得以回复,年底前港股成交量可望上升至约600亿港元.首选重型机械股.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI