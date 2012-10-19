(重发)〔香港汇市〕港元早盘于强方保证附近徘徊,最高报价触及7.7496

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路透香港10月19日电---港币/美元HKD=周五早盘呈现强势,报价围绕7.75的强方保证波动.早盘时段报价并曾数次突破强方保证,最高至7.7496.

交易员表示,香港市场近期持续出现资金的流入,因看好港股和香港资产的表现.在美国推出第三轮量化宽松QE3后,亚洲市场都出现不同程度的资金流入的现象.

北京时间9:10,港元HKD=报7.7502.早盘时段报价数次突破强方保证7.7500的水平.根据香港的货币局制度,港元/美元在7.75-7.85的强弱方保证区间内将不进行干预,否则,金管局将注入或回收金融市场中的港币流动性.

"有事快说,我们很忙,交易很多...,有许多港币需求."一家美资银行的外汇交易员表示.

而香港金管局在接受询问时则表示,只有真实的成交价突破7.75时,金管局才会才取行动.目前多数是港元的叫卖价(Bid,也即美元的买价).

凯基证券亚洲营运总裁邝民彬也指出,港元近期强势,是受美元偏弱,以及市场风险胃纳转佳,投向A股及港股等先前较为落后的市场,以寻求较高的回报率.

"的确有新的资金流进来,"邝民彬说,"港股受到两个力量拉动,一个是A股,一个是外围.先前A股跌得比较多,所以港股走得不快,现在A股改观,资金回来追求短期的回报率."

他表示,此波涨势可说是多个因素汇集下的结果,包括美元疲软、市场憧憬中国十八大后有更多稳增长措施.此外,人民币汇率成为美国大选议题时,中国放手让人民币升值,也是一种并未操控汇率的表态.但他不认为人民币升势会持续.

"10月市况比较好,是多个因素促成,一旦欧元回弱,美元转强,资金可能又会流出,市场会下来."他说

香港恒生指数.HSI周五早盘上涨0.1%,至21,539.57点,为逾七个月的高位.

投资银行花旗周五发布报告称,环球新兴市场基金连续第六周录得资金流入,其中聚焦中国的基金吸引了4.44亿美元的资金,大多流入ETF(交易所交易基金).亚洲其它类别基金的资金流入与中国相比相形见绌.(完)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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