〔港报社评〕中国经济求转型,不强求高增长--经济日报10月19日

中国昨公布第三季经济按年增长放缓至7.4%,惟按季增速已连续回升两个季度,几可肯定经济放缓已见底;加上就业增长理想,中央稳经济措施应不会大加力度,只让全年增速维持在约8%,以续促经济转型升级.

总理温家宝已预告第三季经济形势较好,果然昨公布的第三季经济按年增长,只较第二季低0.2%,至7.4%.要看经济趋向,一个重要且国际惯常观察的指标,是按季增长,而非按年增长.中国经济按季增长早于今年首季见底,为1.5%,之后已连升两季,第二季为2%,第三季增速达2.2%,即经济增长一季高于一季.

加上另一些指标如工业增加值等,9月的按年增速亦已回升,中国经济放缓应已见底,第四季按年增长亦可望反弹,全年增长可在中央目标的7.5%以上.

中国经济增长由去年逾9%,放缓至上季的7.4%;国际虽有唱淡之声,亦未见严重忧虑,中央很可能正安心将中期经济增速目标,置于约8%.事实上,诸如环境破坏、能源低效消耗等问题,已凸显过去30多年年均逾10%的粗放式经济增长,不应且更难持续,中国经济发展有需要进入新阶段.

中央对此当然不无顾虑,尤其经济增长放慢会否令失业恶化.幸而,今年经济增速虽明显减慢,但在服务业等兴起下,今年首三季城镇新增就业人口逾1千万人,已逾全年目标,中央毋须忧心失业恶化与随之而来的社会以至政治不稳风险.

此外,正如统计局昨指出,在调研中发现不论企业还是地方政府都有共识,就是只有利用经济下行的倒逼机制,加快结构调整,才能度过难关.这更已有初步成绩,包括谷消费见效,今年首三季消费对经济增长的贡献超越投资,占比达55%;服务业占经济比重有所上升;新兴产业增速快于总体工业平均增长;能源消耗率下降等.

经济增长虽减慢,惟不但已见底可望回升,且就业情况仍然理想,并有利推动结构调整,故经济虽仍有下行风险,中央应不会硬谷经济强力反弹,且未来更可能将增长维持在约8%,让中国经济能够走上更具效益、可持续的道路.(A10)