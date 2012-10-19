〔港报社评〕房屋对症下错药,贫穷认识仍不足--信报10月19日

行政长官梁振英周三出席今届立法会首次正式会议,不按牌理出牌,将答问大会变成变相施政报告,陈述他的施政理念.梁振英的演说其实并无新意,全都是他多年来及宣布参政后的陈腔滥调,以及为提升每下愈况的民望而宣布的“派糖”措施.

对于香港社会存在的深层次问题,从梁振英的演说,却可勾画出四大重点:房屋、贫穷、人口老化和环境污染问题,其中又以被视为梁振英最擅长的房屋问题为核心. 其实,房屋问题正是香港深层次矛盾的关键,更是香港贫穷悬殊恶化的根源.

可是,承认现时楼价和租金已脱离市民负担能力的梁振英,房屋政策目标却定为“协助基层上楼,协助中产置业”,明显是对症下错药.原因很简单,政府只有责任解决市民的住屋需要,却无义务协助市民置业,如果政府确认要解决市民的住屋问题,大量兴建公屋才是正途,甚至可以将政策目标对象惠及中等收入阶层.

香港被迫自雇或半自雇赚取收入的劳工,占劳动人口几近1/7.他们的收入基本上以佣金为主,一旦经济收缩即首当其冲.由于香港没有失业救济金,而自雇人士的就业情况往住很难界定为“失业”,因此完全没有社会保障,不单穷人有苦自己知,更肯定是社会动荡不稳的因子.

奢言“民生无小事”的梁振英政府纵使有心解决贫穷问题,却无视社会真实的现象,而房屋政策偏重协助市民置业,低估市民对实际住屋的需求,不单本末倒置,更肯定没有对症下药.(A02)