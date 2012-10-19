〔港报社评〕房屋对症下错药,贫穷认识仍不足--信报10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
行政长官梁振英周三出席今届立法会首次正式会议,不按牌理出牌,将答问大会变成变相施政报告,陈述他的施政理念.梁振英的演说其实并无新意,全都是他多年来及宣布参政后的陈腔滥调,以及为提升每下愈况的民望而宣布的“派糖”措施.
对于香港社会存在的深层次问题,从梁振英的演说,却可勾画出四大重点:房屋、贫穷、人口老化和环境污染问题,其中又以被视为梁振英最擅长的房屋问题为核心. 其实,房屋问题正是香港深层次矛盾的关键,更是香港贫穷悬殊恶化的根源.
可是,承认现时楼价和租金已脱离市民负担能力的梁振英,房屋政策目标却定为“协助基层上楼,协助中产置业”,明显是对症下错药.原因很简单,政府只有责任解决市民的住屋需要,却无义务协助市民置业,如果政府确认要解决市民的住屋问题,大量兴建公屋才是正途,甚至可以将政策目标对象惠及中等收入阶层.
香港被迫自雇或半自雇赚取收入的劳工,占劳动人口几近1/7.他们的收入基本上以佣金为主,一旦经济收缩即首当其冲.由于香港没有失业救济金,而自雇人士的就业情况往住很难界定为“失业”,因此完全没有社会保障,不单穷人有苦自己知,更肯定是社会动荡不稳的因子.
奢言“民生无小事”的梁振英政府纵使有心解决贫穷问题,却无视社会真实的现象,而房屋政策偏重协助市民置业,低估市民对实际住屋的需求,不单本末倒置,更肯定没有对症下药.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI