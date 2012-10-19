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货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 09:34 BJT

〔香港股市〕开盘走高,有望连续第七周录得周升幅

路透香港10月19日电---香港股市周五开高,中资股在本周劲扬后进一步走升,恒生指数有望连续第七周录得周升幅.

恒生指数.HSI开盘涨0.2%,报21,565.8点.恒生国企指数.HSCE上扬0.5%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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