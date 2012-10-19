〔港报社评〕汰旧车减污染,须保业界生计--星岛日报10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
香港路边空气污染不断恶化,市民健康和社会经济都付出代价.当局考虑加快淘汰排污严重的高龄货车,立刻招来业界批评砸破饭碗.政府落实措施前,要设法减轻对业界冲击,避免造成新的政治炸弹.
政府多年来推出不少措施来避免路边空气污染恶化,针对汽车排出废气,当局补贴的士和小巴转用石油气,利诱货车汰旧买新,资助专营巴士公司安装催化器,又规定停车熄匙和试用电动车.当中以石油气的士和小巴最有效,货车业则反应冷淡.
政府4年前推出更换欧盟前期及一期旧货车的资助计画,参与率仅25%;去年再延伸资助至欧盟二期车辆,至今参与率仅约12%.胡萝卜成效不彰,当局现在考虑辅以棒子.
环境局局长黄锦星昨日抛出构思,针对现时80%重要污染物,是由旧柴油商业货车产生,可以参考内地做法,不为落地行驶已15年的旧货车续牌.环保署估计这类柴油车超过8万辆.业界对构思有两种反应︰一是估计有30%单头货车车主因无力购买新车而停业;二是希望提升诱因,例如增加补贴,或者推出“肥鸡餐”,一如为控制禽流感利诱活鸡贩交出牌照.
近年中国出口下降,货车运输生意远比以前难做.当局如果雪上加霜,就要冒业界反弹的风险.当局政策要成功推行,就要能够因应业界的困境,以及纳税人负担能力,拟出最少阻力的方案.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI