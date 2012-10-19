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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:24 BJT

〔港报社评〕汰旧车减污染,须保业界生计--星岛日报10月19日

香港路边空气污染不断恶化,市民健康和社会经济都付出代价.当局考虑加快淘汰排污严重的高龄货车,立刻招来业界批评砸破饭碗.政府落实措施前,要设法减轻对业界冲击,避免造成新的政治炸弹.

政府多年来推出不少措施来避免路边空气污染恶化,针对汽车排出废气,当局补贴的士和小巴转用石油气,利诱货车汰旧买新,资助专营巴士公司安装催化器,又规定停车熄匙和试用电动车.当中以石油气的士和小巴最有效,货车业则反应冷淡.

政府4年前推出更换欧盟前期及一期旧货车的资助计画,参与率仅25%;去年再延伸资助至欧盟二期车辆,至今参与率仅约12%.胡萝卜成效不彰,当局现在考虑辅以棒子.

环境局局长黄锦星昨日抛出构思,针对现时80%重要污染物,是由旧柴油商业货车产生,可以参考内地做法,不为落地行驶已15年的旧货车续牌.环保署估计这类柴油车超过8万辆.业界对构思有两种反应︰一是估计有30%单头货车车主因无力购买新车而停业;二是希望提升诱因,例如增加补贴,或者推出“肥鸡餐”,一如为控制禽流感利诱活鸡贩交出牌照.

近年中国出口下降,货车运输生意远比以前难做.当局如果雪上加霜,就要冒业界反弹的风险.当局政策要成功推行,就要能够因应业界的困境,以及纳税人负担能力,拟出最少阻力的方案.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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