〔港报社评〕“破八”并非坏事,发展更重质--文汇报10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
中国国家统计局昨日公布数据显示,2012年三季度,中国GDP同比增7.4%,创3年半新低,较“7.5%”的年度调控目标亦有一定差距.“保八”一向被认为是中国经济发展的底线,担心“破八”增加失业率,严重冲突社会稳定.不过,有质量的“破八”远胜于粗放式的“保八”.中国经济在连续高速增长多年后,更需注重增长的质量,而非一味追求粗放式的速度.
其实,GDP放缓但更有质量并非坏事,从内地前三季度的情况来看,证实了这一点.今年前三季,中国新增就业1,024万人,提前完成新增1,000万就业人数的全年目标;前三季中国居民人均可支配收入实际增长9.8%,农村居民人均现金收入实际增长12.3%,都明显高于GDP增速.说明即使经济增速低于8%,但只要调控得宜,为经济企稳回升建立良好基础,中国经济仍可持续运行平稳,不会引发灾难性局面.
中国作为全球最大的发展中国家经济体,中国仍处在工业化、城市化、国际化和市场化的进程中,这将释放出巨大的投资和消费能量,足以支撑经济增长.经济低迷时期往往正是调结构的最佳时刻,中国应透过扩大民间投资,健全社会保障网促进消费,引导资金流向实体经济和中小企业等途径,把经济下行的压力变为转型的动力.
从经济运行一般规律来看,经济增长到一定程度,速度放缓一些实属正常现象.今后不应过分强调增速,反而需要更注重环境保护、民生改善,促进社会和谐发展.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI