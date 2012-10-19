〔港报社评〕丁屋政策不可持续,政府须检讨提新政--明报10月19日

政府公布的土地储备详情,突显了两个情,就是丁屋政策衍生土地使用的不合理性和不可持续性;另外,丁屋政策的不公平本质,在原居民和非原居民之间制造矛盾.丁屋政策不能再拖下去,政府必须全面检讨,实施新政策,要 “两冻结”,即冻结增加丁屋土地和冻结丁权,使问题控制在一定范围,让市民看到原居民特权有终结之日.

发展局交代,闲置政府土地约有1,300公顷可供兴建住宅用途,其中乡村式发展、即是丁屋用地占70%,约有932公顷,一般住宅用地只有约391公顷.原居民人口约占香港总人口10%,政府为他们筹谋的丁屋用地却远多于其他市民,差距之大,有亏待非原居民之嫌.

丁屋政策另一个荒谬之处是丁权无限.年满18岁原居民男丁,一生一次可申请在新界建造一间丁屋,甚至连移居外地的原居民后代,即使从来不在香港居住,只要回港认祖归宗,也有权申建丁屋.因此,只要政策不变,原居民繁衍不绝,理论上,有朝一日整个香港也不够他们建丁屋,丁屋政策明显不可能持续.

丁屋政策必须两冻结.第一,必须停止增加可建丁屋土地,把问题冻结在一定范围,才有望解决.第二,必须“截龙”,冻结丁权在一定数量,不能无止境地增加.其中最应该废除的是所谓海外丁权,这些原居民后代在外地出生,并不在港居住,却享有建屋特权,占用珍贵的土地资源,是很荒谬的事.

丁屋政策所衍生问题,已经到了不能再拖的地步,梁振英政府应该开展检讨,提出新政策,解决这个历史遗留下来的问题.(A04)