〔港报财经评论〕资产暴升无息不欢--信报10月19日

资产暴升无息不欢 /习广思

西班牙何时求救?债市”坐定粒六”预期西班牙迟早会求救,不是在10月,就是在11月.穆迪决定不降西班牙评级,西班牙、意大利债息依然平稳.但欧盟峰会能够倾出什么来呢?留意德国总理默克尔费尽心机建议成立救助基金,以取代共同发债.资金从何而来?她说,由金融交易税而来.说穿了,欧洲政客知道没有多少个选择,眼下的挣扎其实没多大意义.中国公布第三季GDP增长7.4%,加上温总提示”积极变化”,世界突然对中国在第四季反弹既乐观又期待.无疑中国经济寻底至今,第四季有望见底,固定投资及消费有起色,但这是一个既长且痛的转型时期,谈反弹仍不宜过于乐观,股市的热情只因为大家快乐地寻宝而已.

资金狂追落后中资股,二三线股再急弹,但魔鬼在细节当中.恒指裂口开市,午后在A股气氛带动下高见21,606点,尾段升幅收窄,收报21,518点,上升102点.恒指已经升穿上升通道顶部,而国企指数则呈技术超买,后市考验承接力.然而,指数是大市参考指数,其中却涉及许多衍生工具因素,昨日升穿21,600点再多6点,屠杀6只在21,600点收回的熊证,其中涉及期权及期指的因素居多.昨日港股成交额升至709亿港元,沽空比率8.7%.落后的中小型股份急弹,大市似有麻雀乱飞之感,但部分股票虎头蛇尾,反映资金快闪党即日获利,也意味着一些炒落后股份未必能够持续回升,接下来几日将考验这批落后股的反弹质素.

以板块而言,水泥、钢铁、机械设备、航运及消费类股份颇获追捧.48只恒指成分股当中,尚有7只股价低于250天线,即约85%蓝筹升穿250天线.残股经连日反扑后,多只落后股先后到达250天线.整体上,大市有48%股份升穿250天线,反映指数大幅跑赢大市,第四季要追落后,应从落后股、非指数股中寻宝.上帝要你灭亡,先要让你疯狂.香港楼市是否已疯狂到产生泡沫?依目前情况来看,楼价肯定是疯狂的,但奇就奇在仍有很多人前仆后继地去买楼,有说是港人近十年累积下来的购买力.长期低息令资金按捺不住,没有人想安分把资金放在银行收零息,大家追求的是资产,砖头是最理想的资产.然而,为何是砖头?因为资产可以带来收入,到最后,大家讲的还是一个”息”字.无楼不欢,背后另一个现实是,无息不欢.(B04)

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美元直闯80日圆大关 /苏子

美元兑日圆如预期般向上作出重大突破,汇价已突破20天保历加通道的79.05顶部阻力,以及上月19日的79.21高位阻力,暂时最高曾见79.36水平,此高位与200天SMA阻力相若,相信此阻力不难突破.稍后美元兑日圆只要继续守稳在上述的保历加通道顶部阻力以上波动,并进一步突破今年8月20日的79.65高位阻力,预料随后突破80心理关口的机会将极高.欧罗兑日圆在日圆汇价明显转弱下,昨天欧洲市曾一度高见104.07高位,此高位已突破上月19日的103.64高位,并已连续第二个交易天企稳在20天保历加通道顶部阻力以上波动,反映汇价正处于一浪高于一浪的单边市运行中,稍后有望突破105心理关口并挑战今年5月2日所造的106.54高位.

上述高位已略高于周线一目均衡图云雾区的底部阻力,若稍后汇价能在周线图上收市高于此底部阻力,预料随后进一步突破5月2日的高位阻力,并朝着110心理关口迈进的机会将大幅提高.欧罗兑日圆目前的单边强劲走势,已反映欧罗本身的整体走势亦处于良好的上升势头中运行,因此,稍后欧罗兑美元即使暂时未能顺利向上作出重大突破,但向下的调整空间相信亦不会太多,预料汇价回落至1.305附近已有强劲承接,不易返回1.30心理关口以下,故投资者可以顺势趁低吸纳欧罗兑美元.

美元兑加元虽然于本周二以大阳烛向上作出重大突破,但翌日却乏力再升,并明显受制于20天保历加通道顶部阻力,到美国入市后更以大阴烛跌破上日的低位,最后更以全日低位收市,使本周二的破位变成假突破的走势陷阱,而再次明显转劣的技术走势,使美元兑加元的短期走势已不宜乐观.(B12)