〔港报财经评论〕中资股追落后精选--经济日报10月19日

中资股追落后精选 /林瑞芬

中移动(0941.HK)都被追上升2.2%,长年堕后的中信泰富(0267.HK)亦一度抢涨7%,其他中资股势也现抢货热.国指冲刺探万一势较强,恒指则预测升幅有限.中国经济见底拐点逐渐获市场所认同,9月公布的数据显示正面讯号的多,如固投、零售、M1增长、企业中长期贷款占比等,连国企利润也改善,国企累计实现利润总额于9月比8月环比录得增幅.美银美林陆挺指中国经济或数季可全面恢复,或有上调预测可能.由此,基金加注追货中资股,由之前已吸内银股,到现在追买周期性股份.虽然有怀疑9月数据胜预期几神奇,不知是否造假,中国内地经济可能到底,但到底至反弹成势又是两回事,追涨可能会跌落陷阱,但作为基金经理现在似乎不能够顾虑太多,怕执输.江铜(0358.HK)当然刚破位19港元,看21.5港元,昨报20.9港元.9月20日都看紧神华(1088.HK)破位30港元,看33港元,昨收33.3港元.

中移动(0941.HK)无风起行,是大户转防守了,启示恒指短期涨幅有限.也可以折射市场人士心红了,炒作慾强,市场还有排炒,音乐椅未停.预计恒指升势已暂以矮仔爬楼梯方式前行,再涨暂有限,挑战完21,500再试21,700,相当高水位下值博不算大,随时藉口整固,未必是深调,接近20,900-21,000为短线关键支持,恒指昨收21,518,升102点.相反,中资股在最近利好数据及交投支持,可以看高一线.其一是相对落后,部分或可以续炒落后,藉口是之前预期低了,现在只要移高预期,又可以是藉口.引述瑞士信贷报告表示,中资航空公司在今年上半年面临的利空因素已消失,在利润连续下滑三个季度后,市场对中资航空公司的盈利预期较低,这反而有机会产生惊喜,惊喜来源自因为航空公司的美元负债,在价值重估将带来大约人民币10亿元的所得,现时市场对这些公司的盈利预期没有把这个因素考虑在内.东航(0670.HK)昨微跌0.4%至2.63港元.南航(1055.HK)昨微跌1.3%至3.7港元,留意随时再炒升势.

市场对中资股信心稍增,沿路红筹股爆升中移动及中信泰富后,不排除再有红筹股爆升,沿估值折让大发掘,天津发展(0882.HK)可留意短炒.老实讲集团的核心盈利按年跌33%,不算有佳绩支持,但股价胜在折让够深增安全网,现价3.73港元,每股帐面值高达8.98港元.这两日成交大增都对板,破降轨趋试4港元,看4港元都好保守.(012)

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数据有好亦有差,经济见底待验证 /余少文

第三季GDP符合预期,部分数据却显着好过预期及更胜8月升幅,令人憧憬中国内地经济已见底,只是9月社会用电量升幅不足3%,担心只是”十八大”前维稳措施,经济或要横行一段日子才能走出谷底.中国内地股市上升超过1%,上证综合指数企稳2,100点.国企指数更升144点或1.4%,收10,636点,盘中曾见10,679点为逾五个月来高位,成交额增加至217亿港元,主要由能源股领涨,保险股则受中国人寿(2628.HK)盈警所拖累,内银股表现一般.而红筹指数在中国移动(0941.HK)反弹带动下,全日升21点或0.5%,收4,150点,盘中高见4,177点,是七个月来高位,似乎上述中资股两个指数仍可继续挑战高位.因为中国内地经济数据偏好,国家统计局公布今年首三个月经济增长为7.7%,其中第三季为7.4%,都符合市场预期,但见消费品零售额增幅14.2%、工业增加值升9.2%、固定资产投资升20.5%等项目升幅都好过市场预期,以及更胜8月升幅,消费品零售额和固定资产投资的升幅更是过去半年最高,自然令人憧憬中国内地经济在第三季已见底.曾预计中国内地经济可在第二、三季间见底,自然希望可以估中.

尤其总理温家宝近日指出,三季度经济形势应该说比较好,中国经济增速基本趋于稳定,并且继续出现积极的变化,随着各项政策措施进一步落实到位,中国经济还会进一步企稳,有信心实现全年社会经济发展目标.这番言论更加令人相信中国内地经济已见底,第四季可以回升,中国今年GDP目标是7.5%,在经济前高后低下,只要第四季GDP不低于7%,全年GDP已可在7.5%之上,故达标并不是问题.

担心部分经济数据突然偏好,但部分数据仍令人失望,不排除中国要在”十八大”会议前确立经济稳定局面,有维稳意味.而温总只表示经济企稳,并没有实牙实齿表示经济见底,又或强调经济回升,似乎反映中国内地经济仍要面对不少问题,故只讲一些空泛说话.(010)