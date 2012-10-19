《香港重要政经日程》--10月19日-10月26日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月19日(周五)
--09:30 康健国际(3886.HK)特别股东大会.
--10:00 中国制药(1093.HK)股东特别大会.
--10:00 湖南有色2626.HK在中国举行股东特别大会.
--10:00 世界华文媒体(0685.HK)特别股东大会.
--10:00 天山发展控股(2118.HK)股东特别大会.
--10:30 香港建设(0190.HK)特别股东大会.
--15:00 西伯利亚矿业(1142.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月22日(周一)
-- 公布9月份消费物价指数.
-- 中国移动(0941.HK)公布第三季业绩.
-- 南车时代电气(3898.HK)公布第三季业绩.
-- 先施(0244.HK)公布中期业绩.
--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东特别大会.
--10:00 海南美兰机场(0357.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--11:00 科诺威德(1206.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 汉传媒(0491.HK)股东周年大会.
--15:00 国电科环(1296.HK)在中国举行股东特别大会.
10月23日(周二)
-- 重阳节假期休市.
-- 中煤能源(1898.HK)公布第三季业绩.
-- 华能国际(0902.HK)公布第三季业绩.
--14:00 新焦点(0360.HK)在中国举行股东特别大会.
10月24日(周三)
-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市.
-- 鞍钢股份(0347.HK)公布第三季业绩.
-- 安徽海螺水泥股份(0914.HK)公布第三季业绩.
-- ASM PACIFIC(0522.HK)公布第三季业绩.
-- 洛阳钼业(3993.HK)公布第三季业绩.
-- 中国海外发展(0688.HK)公布第三季业绩.
-- 积华生物医药(2327.HK)公布中期业绩.
10月25日(周四)
--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第二次临时股东大会.
--11:00 亚洲资源(0899.HK)股东特别大会.
--13:30 中国太平(2601.HK)于广东珠海举行临时股东大会.
--14:30 中国银行(3988.HK)于北京举行临时股东大会.
--16:30 9月进出口数据.
-- 中国银行(3988.HK)公布第三季业绩.
-- 中银香港(2388.HK)公布第三季业绩.
-- 金隅股份(2009.HK)公布第三季业绩.
-- 北京北辰实业股份(0588.HK)公布第三季业绩.
-- 中海油田服务(2883.HK)公布第三季业绩.
-- 中国联通(0762.HK)公布第三季业绩.
-- 中远太平洋(1199.HK)公布第三季业绩.
-- 中国南车(1766.HK)公布第三季业绩.
-- 大唐发电(0991.HK)公布第三季业绩.
-- 长城汽车(2333.HK)公布第三季业绩.
-- 广深铁路股份(0525.HK)公布第三季业绩.
-- 利信达集团(0738.HK)公布中期业绩.
-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)公布第三季业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布第三季业绩.
*10月26日(周五)
--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)于南京举行临时股东大会.
--09:30 金隅股份(2009.HK)于北京举行临时股东大会.
-- 中国农行(1288.HK)公布第三季业绩.
-- 中国太保(2601.HK)公布第三季业绩.
-- 中国石油化工(0386.HK)公布第三季业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布第三季业绩.
-- 中国南方航空(1055.HK)公布第三季业绩.
-- 重庆农村商业银行(3618.HK)公布第三季业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布第三季业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI