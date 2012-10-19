《离岸人民币综述》美元债发行热推升换汇需求,美元/港元基差曲线趋陡峭

* 禹洲地产美元债认购倍数逾35倍

* 需求高,美元债一级市场方兴未艾

* 潜在换汇需求,料推高基差曲线

* 曲线后端过于陡峭

记者 李珊珊

路透香港10月19日电---中国经济触底迹象可能浮现,让手中握有美元部位的投资人,将注意力转向与中国相关的公司发行的美元债券,令本月以来数档香港及中国债券受到追捧,在需求推动下,预料美元债一级市场方兴未艾.

中国区域型地产开发商禹洲地产(1628.HK)昨日发行一笔五年期美元票据,票面利率为11.75%,发行金额为2.5亿美元,总认购金额达到逾90亿美元,超额认购逾35倍,反映出投资者对于美元债券的需求高昂.

此较另一家地产公司--融创中国(1918.HK)发行的五年期票券利率12.5%低了75点(BP).市场人士指出,尽管中国并未对宏观调控房市松口,但整体经济初现触底迹象,以及美元融资成本低,令高收益率的房地产公司票据受到青睐.[ID:nSH0117805]

美国第三轮量化宽松(QE3)后低廉的美元融资成本,令意在养券的投资人享有丰厚的利润空间.此外,随着债券发行方将美元换成港元的需求增加,从而推高美元/港元货币掉期(currency swap)点数,也为基差交易(basis spread trading)提供机会.

法国东方汇理银行资深策略师张淑娴指出,在港元流动性相对紧时,过去几个月来,此类货币互换需求,令港元银行同业拆息(HIBOR)与伦敦银行同业拆息(LIBOR)基差(HK/USD basis)各期限有着不同幅度的升幅.随着基差曲线(basis curve)自9月中来渐趋陡峭,建议在目前水位收取(receive)5年/10年基差.

"最近美元债发行以五年比较多,我们还没有看到10年这里有太大的swap需求,curve看起来太陡峭."张淑娴说.

基差交易反映的是银行体系对于融资的需求.以经纪公司Tullett Prebon报价HKDCBS=PREA来看,目前美元/港元基差约在15点子,9月17日为1点子.

她建议利率策略的投资者将获利目标设在收敛至零,止蚀点设在18点子.

欲浏览美元/港元基差曲线变化,请点选(here)

此外,10月进入美元债市场,还有香港富豪酒店五年美元债,金额约3亿美元,票面利率4.25%;华南城五年债券,金额约1.22亿美元,票面利率13.5%等.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

-----------------------------------------------------

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 33,913.4 107

2. 渣打 16,003.6 57

3. 法巴 10,073.1 35

4. 中国银行 9,860.6 13

5. 巴克莱资本 6,811.7 15

**本周市场动态**

--中国广东核电集团已委托中银国际和中国国家开发银行CHDB.UL为全球协调人,并与农银国际和工银亚洲同为联席簿记管理人,负责其首次点心债券的发行.[ID:nSB2057343]

--Banco Santander Chile(BSAC.N)正准备发行其首笔离岸人民币债券,为市场提供罕有的拉丁美洲债券选项.[ID:nSB2053041]

--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)计划在11月份使用其10亿元人民币(1.58亿美元)离岸人民币债券发行额度.

--台湾金融监督管理委员会表示,将于10月31日两岸货币清算协议生效后开放台湾商业银行申请大陆境外合格机构投资者(QFII)资格,估计将有12家银行符合申请QFII的资格.[ID:nST0565833](完)

欲浏览离岸人民币相关新闻,请点击[CNYO/CN]