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货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 16:20 BJT

〔香港股市〕小幅收高,且为连续第七周周线上涨

路透香港10月19日电---香港股市周五连续第七日上涨,投资人转进表现落后的对成长敏感个股,因迹象显示中国经济正在趋稳.恒生指数本周亦为连续第七周周线收高.

恒生指数.HSI收高0.2%至21,551.8点,本周上涨2%.恒生国企指数.HSCE收高0.5%,本周上涨3.3%.

在内地股市方面,沪深300指数.CSI300收低0.2%至2,332.5点,但本周上涨1.2%.沪综指.SSEC跌0.2%,但周线上扬1.1%.

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