〔香港股市〕小幅收高,且为连续第七周周线上涨

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透香港10月19日电---香港股市周五连续第七日上涨,投资人转进表现落后的对成长敏感个股,因迹象显示中国经济正在趋稳.恒生指数本周亦为连续第七周周线收高.
恒生指数.HSI收高0.2%至21,551.8点,本周上涨2%.恒生国企指数.HSCE收高0.5%,本周上涨3.3%.
在内地股市方面,沪深300指数.CSI300收低0.2%至2,332.5点,但本周上涨1.2%.沪综指.SSEC跌0.2%,但周线上扬1.1%.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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