〔欧洲个股〕ING以21.4亿美元出售港澳和泰国的保险分支予李泽楷(更新版)

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(新增更多详情)
* ING宣布以21.4亿美元出售其于香港、澳门和泰国的保险分支予李泽楷
* 预期交易为ING带来约10亿欧元净收益
* 收购价相当于2012年市盈率24.3倍及市帐率1.9倍
路透香港10月19日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS周五宣布,以21.4亿美元出售其于香港、澳门和泰国的保险分支予李泽楷,预料交易将带来约10亿欧元净收益.
这亦标志着亚洲首富李嘉诚的二子李泽楷,在阔别五年后重投保险业界,并为其现有的电讯、媒体和基金管理王国增添新成员.
ING在一份声明中称,今天与李泽楷旗下的盈科拓展集团(Pacific Century Group)达成协议,将其于港澳寿险、非寿险、退休金及财务策划的分支,以及于泰国的寿险分支售予对方.作价21.4亿美元(16.4亿欧元),相当于该等业务于2012年预测市盈率24.3倍,及市帐率1.9倍.
上周ING刚以13亿欧元(16.8亿美元)现金把旗下马来西亚保险业务出售给泛亚洲保险公司友邦保险(AIA)(1299.HK),开启了外界期待已久的剥离亚洲资产进程.该公司拟通过出售全球资产来偿付在2008年全球金融危机期间接受的100亿欧元政府援助,其中包括出售亚洲保险业务.
迄今ING透过出售其部分亚洲业务已套现逾38亿美元,该公司仍在致力出售规模较大的日本和南韩业务.
"看来ING的出售计划进展理想."荷兰合作银行分析师称,原本预期出售香港和泰国的分支作价约14亿欧元,而整个亚洲保险和投资业务售价达61亿欧元.
李泽楷亦有份竞购ING于日本的业务,而南韩业务预期将出售予KB金融集团(105560.KS).
ING在香港、澳门和泰国的寿险市场占有率居十大之内,其在香港和澳门有27万名客户,在泰国则有30万客户.
现年45岁的李泽楷于2007年将其拥有的盈科保险出售予富通集团,撤出保险业.此次他与美国大都会人寿(MET.N)和加拿大宏利金融(0945.HK)(MFC.TO)竞逐ING的保险业务,令人意外.
李泽楷的父亲--亚洲首富李嘉诚于今年5月已计划好将其千亿财产未来的分配,由长子李泽钜成为长江实业(0001.HK)与和黄0013.HK系企业的掌舵人,而对幼子李泽楷,他则会全力支持其投资的生意.
分析师相信,李泽楷重投保险业不会引发市场更多整合.(完)
--编译 雷美珍; 审校 林高丽/屈桂娟
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI