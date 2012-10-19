〔欧洲个股〕ING以21.4亿美元出售港澳和泰国的保险分支予李泽楷(更新版)

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* ING宣布以21.4亿美元出售其于香港、澳门和泰国的保险分支予李泽楷

* 预期交易为ING带来约10亿欧元净收益

* 收购价相当于2012年市盈率24.3倍及市帐率1.9倍

路透香港10月19日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS周五宣布,以21.4亿美元出售其于香港、澳门和泰国的保险分支予李泽楷,预料交易将带来约10亿欧元净收益.

这亦标志着亚洲首富李嘉诚的二子李泽楷,在阔别五年后重投保险业界,并为其现有的电讯、媒体和基金管理王国增添新成员.

ING在一份声明中称,今天与李泽楷旗下的盈科拓展集团(Pacific Century Group)达成协议,将其于港澳寿险、非寿险、退休金及财务策划的分支,以及于泰国的寿险分支售予对方.作价21.4亿美元(16.4亿欧元),相当于该等业务于2012年预测市盈率24.3倍,及市帐率1.9倍.

上周ING刚以13亿欧元(16.8亿美元)现金把旗下马来西亚保险业务出售给泛亚洲保险公司友邦保险(AIA)(1299.HK),开启了外界期待已久的剥离亚洲资产进程.该公司拟通过出售全球资产来偿付在2008年全球金融危机期间接受的100亿欧元政府援助,其中包括出售亚洲保险业务.

迄今ING透过出售其部分亚洲业务已套现逾38亿美元,该公司仍在致力出售规模较大的日本和南韩业务.

"看来ING的出售计划进展理想."荷兰合作银行分析师称,原本预期出售香港和泰国的分支作价约14亿欧元,而整个亚洲保险和投资业务售价达61亿欧元.

李泽楷亦有份竞购ING于日本的业务,而南韩业务预期将出售予KB金融集团(105560.KS).

ING在香港、澳门和泰国的寿险市场占有率居十大之内,其在香港和澳门有27万名客户,在泰国则有30万客户.

现年45岁的李泽楷于2007年将其拥有的盈科保险出售予富通集团,撤出保险业.此次他与美国大都会人寿(MET.N)和加拿大宏利金融(0945.HK)(MFC.TO)竞逐ING的保险业务,令人意外.

李泽楷的父亲--亚洲首富李嘉诚于今年5月已计划好将其千亿财产未来的分配,由长子李泽钜成为长江实业(0001.HK)与和黄0013.HK系企业的掌舵人,而对幼子李泽楷,他则会全力支持其投资的生意.

分析师相信,李泽楷重投保险业不会引发市场更多整合.(完)