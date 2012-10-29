《香港报摘》--经济日报10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--政府上周五推出两项辣招遏抑楼市后,过去周末假二手楼市即时急冻,十大蓝筹屋苑交投量急跌四成,一半屋苑"零成交".九龙站一带豪宅,过去一向是内地客入市热点,现时则成为重灾区.
* 其他:
--市场忧虑热钱因新政策而转炒工商舖物业,运输及房屋局局长张炳良表明,会密切留意非住宅物业巿场走势,不排除会推出相应措施.
--南方航空(1055.HK)(600029.SS)公布,第三季盈利按年跌29.3%至22.2亿元人民币,较今年首两季盈利均大跌逾七成的表现大幅反弹,按季更增近20倍.
--以二、三线城市起家的青蛙王子(1259.HK)董事长兼行政总裁李振辉表示,最近积极推出毛利率较高的产品,主攻一线城市.公司并推出针对0至3岁婴儿的新品牌"怡恩贝",冀在三年时间内开2,000至3,000间专卖店.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。