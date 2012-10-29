《香港报摘》--经济日报10月29日

* 要闻版头条:

--政府上周五推出两项辣招遏抑楼市后,过去周末假二手楼市即时急冻,十大蓝筹屋苑交投量急跌四成,一半屋苑"零成交".九龙站一带豪宅,过去一向是内地客入市热点,现时则成为重灾区.

* 其他:

--市场忧虑热钱因新政策而转炒工商舖物业,运输及房屋局局长张炳良表明,会密切留意非住宅物业巿场走势,不排除会推出相应措施.

--南方航空(1055.HK)(600029.SS)公布,第三季盈利按年跌29.3%至22.2亿元人民币,较今年首两季盈利均大跌逾七成的表现大幅反弹,按季更增近20倍.

--以二、三线城市起家的青蛙王子(1259.HK)董事长兼行政总裁李振辉表示,最近积极推出毛利率较高的产品,主攻一线城市.公司并推出针对0至3岁婴儿的新品牌"怡恩贝",冀在三年时间内开2,000至3,000间专卖店.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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