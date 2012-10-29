《香港报摘》--信报10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--政府上周五推出重税打击楼市炒风,出招后首个周六日,二手市场接近瘫痪,交投应声下挫,10大指标屋苑仅录得12宗成交.过去两日多位局长亦相继为政策解画,并强调若楼市炒风不止,政府仍有很多措施可推.
* 其他:
--中石化(0386.HK)(600028.SS)的宁波镇海炼化厂扩建工程因污染问题引发群众示威,该项目总投资预计为558.73亿元人民币,年产量可达1,500万吨炼油、120万吨乙稀,可望成集团增长动力.集团于日前就事件回应,指出项目通过环评,但宁波政府于昨晚应群众诉求终止开发PX项目.
--中银国际并计划在未来数年间,增加公司在"窝轮"(认股证)市场的占有率,由现时约1%增至10%.中银国际董事总经理、证券销售及研究板块主管黄仲文表示,中银国际除股票衍生产品部扩充增加约3至5名人手外,证券销售及交易员也会继持增加人手.
--恒生银行(0011.HK)宣布,推出人民币利率递升存款证,该存款证年期为12个月,最高年利率达3.3%,于今天至11月2日接受客户认购.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。