《香港报摘》--信报10月29日

* 要闻版头条:

--政府上周五推出重税打击楼市炒风,出招后首个周六日,二手市场接近瘫痪,交投应声下挫,10大指标屋苑仅录得12宗成交.过去两日多位局长亦相继为政策解画,并强调若楼市炒风不止,政府仍有很多措施可推.

* 其他:

--中石化(0386.HK)(600028.SS)的宁波镇海炼化厂扩建工程因污染问题引发群众示威,该项目总投资预计为558.73亿元人民币,年产量可达1,500万吨炼油、120万吨乙稀,可望成集团增长动力.集团于日前就事件回应,指出项目通过环评,但宁波政府于昨晚应群众诉求终止开发PX项目.

--中银国际并计划在未来数年间,增加公司在"窝轮"(认股证)市场的占有率,由现时约1%增至10%.中银国际董事总经理、证券销售及研究板块主管黄仲文表示,中银国际除股票衍生产品部扩充增加约3至5名人手外,证券销售及交易员也会继持增加人手.

--恒生银行(0011.HK)宣布,推出人民币利率递升存款证,该存款证年期为12个月,最高年利率达3.3%,于今天至11月2日接受客户认购.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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