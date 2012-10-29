《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月29日

路透香港10月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7504港元HKD=) 美国股市周五收盘基本持平,道琼工业指数.DJI小升3.53点,或0.03%,至13,107.21点;股市在小跌后反弹,逢低吸纳的买家推动苹果( AAPL.O )从低位反弹,他们还买入近期因业绩令人失望而受创的个股.[ID:nSB8575449] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 208.000 -0.59 37669 16.121 0.25 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.910 -4.88 74082 3.382 0.07 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.670 -0.43 113726 86.293 0.63 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.650 -1.64 44082 22.554 0.02 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 136.430 -1.13 19074 10.574 0.32 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 103.670 -2.00 20023 8.035 0.19 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 49.280 -0.67 323331 76.388 0.64 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.750 -2.60 16930 4.553 0.52 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.270 -3.27 277355 12.610 -0.87 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.320 -11.50 178041 11.099 -7.97 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 31.390 -0.19 17949 6.082 -0.13 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.460 -2.33 8245 3.636 -0.91 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.160 -3.70 7340 1.330 -50.37 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.880 -6.00 110890 0.291 -4.45 (完) --整理 梁慧仪