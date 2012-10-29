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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月29日

路透香港10月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7504港元HKD=)

  美国股市周五收盘基本持平,道琼工业指数.DJI小升3.53点,或0.03%,至13,107.21点;股市在小跌后反弹,逢低吸纳的买家推动苹果(AAPL.O)从低位反弹,他们还买入近期因业绩令人失望而受创的个股.[ID:nSB8575449] 



公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  208.000   -0.59      37669            16.121       0.25
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.910   -4.88      74082             3.382       0.07
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.670   -0.43     113726            86.293       0.63
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.650   -1.64      44082            22.554       0.02
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  136.430   -1.13      19074            10.574       0.32
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  103.670   -2.00      20023             8.035       0.19
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.280   -0.67     323331            76.388       0.64
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.750   -2.60      16930             4.553       0.52
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.270   -3.27     277355            12.610      -0.87
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.320  -11.50     178041            11.099      -7.97
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   31.390   -0.19      17949             6.082      -0.13
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.460   -2.33       8245             3.636      -0.91
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.160   -3.70       7340             1.330     -50.37
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.880   -6.00     110890             0.291      -4.45 (完)

  --整理 梁慧仪

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