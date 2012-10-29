〔香港金融〕环球经济前景不明朗,资金流向有突然逆转风险--财政司长

路透香港10月29日电---近日资金流入香港的趋势明显,因忧虑热钱有进一步推高楼价的可能,政府上周五宣布了新一轮压抑楼市措施.财政司司长曾俊华周日称,现时环球经济前景比2008-09年更不明朗,资金流向有突然逆转的风险.

曾俊华在其网志上撰文称,根据以往的经验,港元汇率在触发强方兑换保证后,资金净流入港元的情况会持续一段时间.不过现时难以预料最终会有多少资金净流入港元,和资金流向何时会逆转,但值得注意的是现时环球经济前景比2008至2009年更不明朗.

他指出,资金流入与楼价上升没有必然关系,但是由于楼价向上的预期主导市场的情绪,因此美国联储局推出第三轮量化宽松措施后,即使未有大量资金流入香港,楼价仍然上升.

"这种市场情绪是危险的,因为它与香港经济逐步放缓的情况背道而驰,会令楼市泡沫风险大增."曾俊华说.

上周五,政府宣布提高额外印花税并延长征收期,并向非居民买家(包括个人和注册公司)额外征收付15%的买家印花税,以打击炒家的入市意欲.[ID:nSB2070515]

曾俊华表示,资产价格并不单由资金推动,以股票市场为例,经济增长和企业盈利前景等因素亦很重要.至于房地产市场,其他因素如利率、人口结构、土地及房屋供应和家庭收入前景等亦能影响楼价.

在利率方面,由于总结余在资金流入前已高达1,490亿港元,银行同业拆息亦已接近零,因此资金再流入对银行同业拆息影响有限(三个月期的银行同业拆息,经过四轮的注资后,亦无大变动).此外,按揭利率除了受银行同业拆息影响外,亦受到整体贷款需求等因素影响,目前银行的楼宇按揭贷款业务竞争已很大,而银行整体的港元贷存比率仍处高水平(82.3%),银行因此不一定有诱因和空间下调按揭利率.

曾俊华提醒市民要小心资金流向突然逆转的风险.虽然各主要经济体系都在推行量化宽松货币政策,全球利率将在一段长时间内仍维持低水平,但这并不代表资金一定源源不绝涌入新兴市场.资金流向逆转会造成汇率和利率大幅波动,并导致资产价格出现下调压力.

"特区政府和金管局已有政策措施应对资金流入可能带来的资产价格泡沫风险."曾俊华说.(完)