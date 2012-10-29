《香港报摘》--其他报纸重要消息10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 明报:
--香港财政司长曾俊华在网志撰文称,第三轮量化宽松措施(QE3)后美元转弱,内地经济又现复苏迹象,热钱因而流入新兴市场.他预料热钱流入会持续一段时间,但提醒投资者要慎防突然逆转的风险.
* 星岛日报:
--政府推出两项新措施抑压楼价.财经事务及库务局局长陈家强表示,政府尚有不少后备方案,不排除再推出任何新的税务安排.
--今年首九个月私人住宅施工量达16,100个单位,成为2001年以来近10年新高;而第3季住宅施工及落成量分别为5,900及3,800个,均为近年按季高位,反映配合政府推地政策,未来实质住宅供应量会拾级而上.
--文化中国传播(1060.HK)主席董平表示,将通过与影星周星驰共同成立的合资公司,于未来1至2年时间,于内地打造"大话西游"主题公园,具体出资及金额仍未决定.
* 苹果日报:
--将军澳及马鞍山土地周五(11月2日)截标,两地皮均享有海景,市场预计成交价可逾53亿港元.有业界人士表示,政府刚出招打压楼市,或者对地皮估值有所影响.
--九龙仓(0004.HK)集团旗下现代货箱码头董事易志明表示,无论是处理能力和未来市场需求,都看不出本港有迫切需求兴建十号货柜码头.
* 东方日报:
--中国制梳品牌谭木匠(0837.HK)每年以净增加200家零售店为目标,目前于内地的特许加盟店逾1,400家.营销部经理张红表示,第三季同店销售增长跟上半年相若,第四季至今亦大致符合预期.
* 文汇报:
--据深圳海关提供的相关数据显示,今年前三季度,经深圳口岸出口圣诞用品17.9亿美元,比去年同期大幅增长71.8%.其中,港企占据逾两成市场份额.
--内地著名商业零售企业苏宁(002024.SZ)与联想(0992.HK)2012年四季度战略合作推进会日前在北京联想总部举行,双方重点就四季度合作进行部署,针对各个产品和渠道的合作制定了具体的推进计划,以确保全年80亿元人民币销售目标圆满完成.
* 大公报:
--世纪金花(0162.HK)表示,公司对2012年全年销售目标达双位数增长表示乐观,并期望每年可收购或新开三家商场.
--三一重工如东工业园项目在江苏如东经济开发区动工,该项目总投资30亿元人民币,预计建成投产后年产值将超过100亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。