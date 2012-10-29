《香港报摘》--其他报纸重要消息10月29日

* 明报:

--香港财政司长曾俊华在网志撰文称,第三轮量化宽松措施(QE3)后美元转弱,内地经济又现复苏迹象,热钱因而流入新兴市场.他预料热钱流入会持续一段时间,但提醒投资者要慎防突然逆转的风险.

* 星岛日报:

--政府推出两项新措施抑压楼价.财经事务及库务局局长陈家强表示,政府尚有不少后备方案,不排除再推出任何新的税务安排.

--今年首九个月私人住宅施工量达16,100个单位,成为2001年以来近10年新高;而第3季住宅施工及落成量分别为5,900及3,800个,均为近年按季高位,反映配合政府推地政策,未来实质住宅供应量会拾级而上.

--文化中国传播(1060.HK)主席董平表示,将通过与影星周星驰共同成立的合资公司,于未来1至2年时间,于内地打造"大话西游"主题公园,具体出资及金额仍未决定.

* 苹果日报:

--将军澳及马鞍山土地周五(11月2日)截标,两地皮均享有海景,市场预计成交价可逾53亿港元.有业界人士表示,政府刚出招打压楼市,或者对地皮估值有所影响.

--九龙仓(0004.HK)集团旗下现代货箱码头董事易志明表示,无论是处理能力和未来市场需求,都看不出本港有迫切需求兴建十号货柜码头.

* 东方日报:

--中国制梳品牌谭木匠(0837.HK)每年以净增加200家零售店为目标,目前于内地的特许加盟店逾1,400家.营销部经理张红表示,第三季同店销售增长跟上半年相若,第四季至今亦大致符合预期.

* 文汇报:

--据深圳海关提供的相关数据显示,今年前三季度,经深圳口岸出口圣诞用品17.9亿美元,比去年同期大幅增长71.8%.其中,港企占据逾两成市场份额.

--内地著名商业零售企业苏宁(002024.SZ)与联想(0992.HK)2012年四季度战略合作推进会日前在北京联想总部举行,双方重点就四季度合作进行部署,针对各个产品和渠道的合作制定了具体的推进计划,以确保全年80亿元人民币销售目标圆满完成.

* 大公报:

--世纪金花(0162.HK)表示,公司对2012年全年销售目标达双位数增长表示乐观,并期望每年可收购或新开三家商场.

--三一重工如东工业园项目在江苏如东经济开发区动工,该项目总投资30亿元人民币,预计建成投产后年产值将超过100亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

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