〔中港股业绩〕建设银行第三季净利按年升12.4%,符市场预期

路透香港10月29日电---以市值计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)今年第三季度的净利按年增长12.4%,与市场预期相符,因信贷需求增加带动利息收入增长.

建行周日晚间公布,7-9月的净利为519亿元人民币,与路透综合12名分析师平均预测的515.9亿元相符.其去年同期净利为462亿元.建行第三季净利息收入按年增长18%,至913.3亿元.

分析师此前原估计内银股的盈利能力或因中国央行于6月以来两度减息而受影响,但至今已公布第三季业绩的其中三家四大国有银行中,均取得双位数字的盈利增长.农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)第三季净利分别按年增长16%和17%.

建行的业绩报告称,截至9月底止其客户贷款和垫款总额达7.266万亿元,较上年末增加11.85%;不良贷款率为1%,较上年末下降0.09个百分点.至于存贷比率为65.70%,保持在合理水平;资本充足率13.87%,核心资本充足率11.35%,分别较上年末上升0.19和0.38个百分点.

净利差为2.57%,净利息收益率为2.74%,分别较上年同期提高0.01和0.06个百分点.

今年1-9月,建行的手续费及佣金净收入699.21亿元,较上年同期增长1.64%;手续费及佣金净收入增速放缓,主要因国内经济增速趋缓,银行业中间业务收入增速普遍下滑;金融市场因素影响的相关产品增速下降,以及受监管政策影响的部分产品收入下降.(完)

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