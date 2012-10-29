〔中港股业绩〕建设银行第三季净利按年升12.4%,符市场预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月29日电---以市值计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)今年第三季度的净利按年增长12.4%,与市场预期相符,因信贷需求增加带动利息收入增长.
建行周日晚间公布,7-9月的净利为519亿元人民币,与路透综合12名分析师平均预测的515.9亿元相符.其去年同期净利为462亿元.建行第三季净利息收入按年增长18%,至913.3亿元.
分析师此前原估计内银股的盈利能力或因中国央行于6月以来两度减息而受影响,但至今已公布第三季业绩的其中三家四大国有银行中,均取得双位数字的盈利增长.农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)第三季净利分别按年增长16%和17%.
建行的业绩报告称,截至9月底止其客户贷款和垫款总额达7.266万亿元,较上年末增加11.85%;不良贷款率为1%,较上年末下降0.09个百分点.至于存贷比率为65.70%,保持在合理水平;资本充足率13.87%,核心资本充足率11.35%,分别较上年末上升0.19和0.38个百分点.
净利差为2.57%,净利息收益率为2.74%,分别较上年同期提高0.01和0.06个百分点.
今年1-9月,建行的手续费及佣金净收入699.21亿元,较上年同期增长1.64%;手续费及佣金净收入增速放缓,主要因国内经济增速趋缓,银行业中间业务收入增速普遍下滑;金融市场因素影响的相关产品增速下降,以及受监管政策影响的部分产品收入下降.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。