〔中港股业绩〕中石化三季度净利按季增长65%,得益于下游业务转亏为盈

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)称,今年第三季度净利按季增长65%,也远高于市场预期,主要得益于炼油和化工业务均转亏为盈.
中石化周日晚间的公告显示,按国际会计准则,2012年7-9月净利为183.26亿元人民币,较上一季110.97亿元增长65%;较去年同期202.22亿元则下跌9.4%.根据汤森路透综合4名分析师预测,中石化三季度净利为147亿元人民币.
三季度炼油业务录得经营收益30.26亿元,主要得益于中国政府于8-9月两度上调国内汽柴油售价以及原油成本下降;同期的化工业务亦录得经营收益9.59亿元.使前三季度的炼油业务亏损收窄至154.75亿元,化工业务亏损亦缩小至2.92亿元.
"化工产品价格在二季度出现大幅下滑,三季度企稳回升.本公司根据宏观经济走势和市场需求,合理安排生产经营,积极调整产品结构,三季度经营业绩环比明显好转."中石化称.
前三季度,中石化录得净利为428.29亿元,按年下降30%;每股基本盈利为0.493元.
中石化H股周一早盘上涨3.12%,报8.27港元;A股略涨0.32%,至6.19元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。