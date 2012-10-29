〔中港股业绩〕中石化三季度净利按季增长65%,得益于下游业务转亏为盈

路透香港10月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)称,今年第三季度净利按季增长65%,也远高于市场预期,主要得益于炼油和化工业务均转亏为盈.

中石化周日晚间的公告显示,按国际会计准则,2012年7-9月净利为183.26亿元人民币,较上一季110.97亿元增长65%;较去年同期202.22亿元则下跌9.4%.根据汤森路透综合4名分析师预测,中石化三季度净利为147亿元人民币.

三季度炼油业务录得经营收益30.26亿元,主要得益于中国政府于8-9月两度上调国内汽柴油售价以及原油成本下降;同期的化工业务亦录得经营收益9.59亿元.使前三季度的炼油业务亏损收窄至154.75亿元,化工业务亏损亦缩小至2.92亿元.

"化工产品价格在二季度出现大幅下滑,三季度企稳回升.本公司根据宏观经济走势和市场需求,合理安排生产经营,积极调整产品结构,三季度经营业绩环比明显好转."中石化称.

前三季度,中石化录得净利为428.29亿元,按年下降30%;每股基本盈利为0.493元.

中石化H股周一早盘上涨3.12%,报8.27港元;A股略涨0.32%,至6.19元人民币.(完)

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