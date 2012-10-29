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货币新闻 | 2012年 10月 29日 星期一 09:34 BJT

〔香港股市〕恒指开盘下滑,受累于本地房地产类股走跌

路透香港10月29日电---香港股市周一开盘下跌,受到本地房地产类股下跌走势的拖累;上周五香港政府宣布了旨在遏制房价上涨的新地产降温举措.

恒生指数.HSI开盘下滑0.3%,报21,478.1点.恒生国企指数.HSCE开盘上涨0.2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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