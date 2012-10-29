《香港重要政经日程》--10月29日-11月2日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月29日(周一)
--09:30 中国农业银行(1288.HK)北京举行临时股东大会.
--10:00 中信证券(1288.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 中国中治(1618.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 阳光房地产基金(0435.HK)基金单位持有人周年大会.
*--16:30 港交所(0388.HK)与深沪交易所合资公司--中华交易服务成立酒会.
-- 比亚迪(1211.HK)公布第三季业绩.
-- 中国动物保健品(0940.HK)公布第三季业绩.
-- 中信银行(0998.HK)公布第三季业绩.
-- 招商银行(3968.HK)公布第三季业绩.
-- 中材股份(1893.HK)公布第三季业绩.
-- 中国电信(0728.HK)公布第三季业绩.
-- 东江环保(0895.HK)公布第三季业绩.
-- 第一拖拉机股份(0038.HK)公布第三季业绩.
-- 广州药业股份(0874.HK)公布第三季业绩.
-- 海通证券(6837.HK)公布第三季业绩.
-- 海龙科信(0921.HK)公布第三季业绩.
-- 江西铜业(0358.HK)公布第三季业绩.
-- 洛阳玻璃(1108.HK)公布第三季业绩.
-- 新华保险(1336.HK)公布第三季业绩.
-- 晨鸣纸业(1812.HK)公布第三季业绩.
-- 上海医药(2607.HK)公布第三季业绩.
-- 深圳高速公路股份(0548.HK)公布第三季业绩.
-- 上海石油化工股份(0338.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月30日(周二)
--09:00 四川成渝高速公路(0107.HK)于四川举行临时股东大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)于北京举行股东特别大会.
--10:30 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行临时股东大会.
--11:00 星晨集团(0542.HK)股东特别大会.
-- 复星医药H股(2196.HK)首日挂牌交易.
-- 中国国航(0753.HK)公布第三季业绩.
-- 中国铝业(2600.HK)公布第三季业绩.
-- 交通银行(3328.HK)公布第三季业绩.
-- 北京京客隆(0814.HK)公布第三季业绩.
-- 中国交通建设(1800.HK)公布第三季业绩.
-- 中国远洋(1919.HK)公布第三季业绩.
-- 中国东方航空股份(0670.HK)公布第三季业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布第三季业绩.
-- 中国铁建(1186.HK)公布第三季业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季业绩.
-- 中海发展股份(1138.HK)公布第三季业绩.
-- 中信证券(6030.HK)公布第三季业绩.
-- 广汽集团(2238.HK)公布第三季业绩.
-- I.T Ltd (0999.HK)公布中期业绩.
-- 工商银行(1398.HK)公布第三季业绩.
-- 中国中治(1618.HK)公布第三季业绩.
-- 中国石油股份(0857.HK)公布第三季业绩.
-- 中国平安(2318.HK)公布第三季业绩.
-- 青岛啤酒股份(0168.HK)公布第三季业绩.
10月31日(周三)
-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市(原订10月24日).
-- 金管局公布9月货币计数.
-- 金管局公布9月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布9月财政报告.
-- 福记食品服务(1175.HK)年报报告.
-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.
-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩.
--09:30 信和置业(0083.HK)股东周年大会.
--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.
--15:00 友佳国际(2398.HK)股东特别大会.
11月1日(周四)
-- 香港行政长官梁振英将赴立法会进行询答.
-- 依利安达(1151.HK)公布第三季业绩.
--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)洛阳举行临时股东大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
--11:00 新海能源(0342.HK)股东特别大会.
--13:30 标准普尔(S&P)记者会,就中国主权评级说明.
*11月2日(周五)
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布第三季业绩.
--09:00 京客隆(0814.HK)在北京举行股东特别大会.
--15:00 联康生物科技(0690.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。