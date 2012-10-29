〔港报财经评论〕压楼市子弹飞唔得耐--信报10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
压楼市子弹飞唔得耐/ 习广思
观察近期香港楼市政策,情况与贝南奇挽救美国经济一样,情况狼狈不堪,但同样面对困局,却得到两样效果.新香港政府由上至下,自7月后企图采用"出口术",调校市场对未来土地及房屋供应的预期,但与贝老"出口术"吊住市场对QE及经济憧憬相比,港府官员的前言不对后语,启德体育城、东北收地等纷争,非但未能有预期的憧憬,反而令市场对未来供应更为悲观,自然又令QE3后炒风更趋炽热.及至财爷上周五的说话,"政府没有一颗子弹处理所有问题","黔驴技穷"的潜台词呼之欲出.贝老手上是真的没有子弹可用,却长期向市场带来有招可出的讯息.相反,港府面对的困局并非真的技穷,更大程度是,是有招但却不敢出招太多呢.事实上,没有一颗子弹能够解决所有楼市问题,这是真的,毕竟眼前楼疯是多年联汇制度下的后遗症,也是多年累积的恶疾.但是,一来是政策反应过慢,由2009年第一次收紧银行按揭开始,三年内金管局五度出招,焦点是为防止银行体系承受太高风险,但楼价持续上升.推出额外印花税至今,是到了无计可施的地步,才再推出这招.
今时今日香港政府不是没有子弹,只是低民望香港政府从来都不敢摆出强势姿态而已,资本增值税、大改土地用途、增加土地供应等措施从未敢提出.至于近期市场上重提租务管制,但梁特首上任前已一口拒绝,理由是过去租金管制曾令业主有楼不放租,而他应该忘记了在现今低息下,业主放租是唯一获取收入的方法.当然,如今出招,总好过无招,短期阻吓投资炒风,但效用亦存有疑问.联汇不能碰,政策不够快,手段不够狠,中长期供应不足,而且低息环境不改,加上海外资金持续追求收租实质资产下,香港政府只能走在市场后面,这次出招后楼价暂时冷却,甚至横行,但要大幅下跌,却是大有难度.不同分析员有不同分析,由于市场货源减少,资金会否进一步推高中小型单位价格?会否流入工厦物业?
少了中国内地买家,地产商会否减慢推货?这些问题在短期内均存在变数,但周六同一天的新闻,请留意前财爷梁锦松担任总经理的黑石集团动向,新闻标题是"黑石集中火力扫亚洲砖头",欧美资金在长期低息下,持续流入亚洲砖头,尤其是中国内地房地产,香港楼市会否大跌?尽管香港住宅楼市与中国内地不一样,但是,内房泡沫在长期调控仍居高不下,中国内地资金的购买力乃流入香港楼市,持货作收租之用.所以,财爷这颗楼市子弹,能飞得几耐?
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美汇下月走势难看好/ 苏子
截至上周五为止,10月份美汇指数的高低位分别为80.27及78.94,整体走势属于窄幅争持的格局,暂时未有明确趋势出现.10月份尚余三个交易天便正式结束.而上周五美汇指数的收市价为80,较为接近10月份波幅的顶部,故理论上将有利美汇指数在10月份余下时间作最后冲刺,即向上突破80/80.30关键阻力区,并挑战200天SMA的80.65阻力.留意美汇指数若一直乏力在本周三结束前顺利突破80/80.30阻力区,最后更显着回落至20天SMA支持以下收市的话,将不利下月份的美元走势.估计美汇指数在踏入11月份后,或因为乏力上升而面临严峻的沽压,一旦跌破10月份的78.94低位,倾向相信100周SMA进一步下破随后续往下寻底的机会不小.
因此,本周三美汇指数的收市价将有一定的启示性,若明显低收,料对下月美元走势将响起见顶回落的警号.上周欧罗兑美元的走势较为反覆,上周二失守1.30心理关口后,翌日却以锤头利好形态收市,成功止跌回稳.不过此利好形态未能使汇价重返10天SMA阻力以上波动及收市,因为汇价在上周四触及10天SMA阻力后便重拾弱势,随后再创一周新低,幸而汇价在跌至10周SMA支持附近便再次止跌回升,并在日线图上呈现长尾十字星的待变形态.
因此,本周早段欧罗兑美元若可以守稳10周SMA支持,反而可以顺利升越10天SMA阻力波动及收市,配合届时美汇指数亦跌破20天SMA支持,料对欧罗兑美元本周余下时间的走势将构成非常正面的利好势头,这有利汇价在本周较后时间挑战20天保历加通道的1.3115顶部阻力.策略上,若守稳10周SMA支持,可以趁低吸纳欧罗兑美元.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。