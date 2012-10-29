〔港报财经评论〕压楼市子弹飞唔得耐--信报10月29日

压楼市子弹飞唔得耐/ 习广思

观察近期香港楼市政策,情况与贝南奇挽救美国经济一样,情况狼狈不堪,但同样面对困局,却得到两样效果.新香港政府由上至下,自7月后企图采用"出口术",调校市场对未来土地及房屋供应的预期,但与贝老"出口术"吊住市场对QE及经济憧憬相比,港府官员的前言不对后语,启德体育城、东北收地等纷争,非但未能有预期的憧憬,反而令市场对未来供应更为悲观,自然又令QE3后炒风更趋炽热.及至财爷上周五的说话,"政府没有一颗子弹处理所有问题","黔驴技穷"的潜台词呼之欲出.贝老手上是真的没有子弹可用,却长期向市场带来有招可出的讯息.相反,港府面对的困局并非真的技穷,更大程度是,是有招但却不敢出招太多呢.事实上,没有一颗子弹能够解决所有楼市问题,这是真的,毕竟眼前楼疯是多年联汇制度下的后遗症,也是多年累积的恶疾.但是,一来是政策反应过慢,由2009年第一次收紧银行按揭开始,三年内金管局五度出招,焦点是为防止银行体系承受太高风险,但楼价持续上升.推出额外印花税至今,是到了无计可施的地步,才再推出这招.

今时今日香港政府不是没有子弹,只是低民望香港政府从来都不敢摆出强势姿态而已,资本增值税、大改土地用途、增加土地供应等措施从未敢提出.至于近期市场上重提租务管制,但梁特首上任前已一口拒绝,理由是过去租金管制曾令业主有楼不放租,而他应该忘记了在现今低息下,业主放租是唯一获取收入的方法.当然,如今出招,总好过无招,短期阻吓投资炒风,但效用亦存有疑问.联汇不能碰,政策不够快,手段不够狠,中长期供应不足,而且低息环境不改,加上海外资金持续追求收租实质资产下,香港政府只能走在市场后面,这次出招后楼价暂时冷却,甚至横行,但要大幅下跌,却是大有难度.不同分析员有不同分析,由于市场货源减少,资金会否进一步推高中小型单位价格?会否流入工厦物业?

少了中国内地买家,地产商会否减慢推货?这些问题在短期内均存在变数,但周六同一天的新闻,请留意前财爷梁锦松担任总经理的黑石集团动向,新闻标题是"黑石集中火力扫亚洲砖头",欧美资金在长期低息下,持续流入亚洲砖头,尤其是中国内地房地产,香港楼市会否大跌?尽管香港住宅楼市与中国内地不一样,但是,内房泡沫在长期调控仍居高不下,中国内地资金的购买力乃流入香港楼市,持货作收租之用.所以,财爷这颗楼市子弹,能飞得几耐?

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美汇下月走势难看好/ 苏子

截至上周五为止,10月份美汇指数的高低位分别为80.27及78.94,整体走势属于窄幅争持的格局,暂时未有明确趋势出现.10月份尚余三个交易天便正式结束.而上周五美汇指数的收市价为80,较为接近10月份波幅的顶部,故理论上将有利美汇指数在10月份余下时间作最后冲刺,即向上突破80/80.30关键阻力区,并挑战200天SMA的80.65阻力.留意美汇指数若一直乏力在本周三结束前顺利突破80/80.30阻力区,最后更显着回落至20天SMA支持以下收市的话,将不利下月份的美元走势.估计美汇指数在踏入11月份后,或因为乏力上升而面临严峻的沽压,一旦跌破10月份的78.94低位,倾向相信100周SMA进一步下破随后续往下寻底的机会不小.

因此,本周三美汇指数的收市价将有一定的启示性,若明显低收,料对下月美元走势将响起见顶回落的警号.上周欧罗兑美元的走势较为反覆,上周二失守1.30心理关口后,翌日却以锤头利好形态收市,成功止跌回稳.不过此利好形态未能使汇价重返10天SMA阻力以上波动及收市,因为汇价在上周四触及10天SMA阻力后便重拾弱势,随后再创一周新低,幸而汇价在跌至10周SMA支持附近便再次止跌回升,并在日线图上呈现长尾十字星的待变形态.

因此,本周早段欧罗兑美元若可以守稳10周SMA支持,反而可以顺利升越10天SMA阻力波动及收市,配合届时美汇指数亦跌破20天SMA支持,料对欧罗兑美元本周余下时间的走势将构成非常正面的利好势头,这有利汇价在本周较后时间挑战20天保历加通道的1.3115顶部阻力.策略上,若守稳10周SMA支持,可以趁低吸纳欧罗兑美元.