〔港报财经评论〕港股支持位,两方法推测--经济日报10月27日

港股支持位,两方法推测/ 林瑞芬

人币昨再创汇改以来新高,炒得兴起,但A股就真的不太生性,上证挫1.68%至2,066收市,难怪热钱只炒H股或港股为主,短线炒起A股难度太大了.今周港股接近短期顶而回,确实又太着迹,已经分别指出蓝筹、国企大落后股都炒得起,揭示市场热度.当太热,就随时遇冷.恒指昨收报21,545,跌1.21%,终止十连升势,全周计算跌0.03%,终逃不过7周上升后必回之命运.基本上,对回吐没有多大惊讶.即月期指逾12.2万张的成交,下个月就有逾6.6万张,如此之大,反映大户主要在进行转仓,部署下月未有启示.从近月人民币升值,确实多了外资认同中国经济回稳的预期,才有对人民币的需求.引述熟悉货币市场流向的恒生银行(0011.HK)执行董事冯孝忠拆解,近期人民币强势亦反映在美国联储局上月中推出新一轮量化宽松后,市场持有美元的意慾减弱,加上在中国内地的人民币存款利率,高出美元存款利率四至五厘,令资金投入人民币市场,是正常供求情况,但就非代表有资金炒卖.

资金若非冲着人民币来炒作,那就可以解释到为何A股走势有所背离海外新兴市场.A股太大了,炒卖不易炒起,相反新兴市场易炒起,咪借人民币值近月强势藉口大炒特炒,热钱都是拣过先过境,不会大注过境,先流入港股炒,等中国内地经济真的确认更有活力,股市更有所为,才大举行动.上证从9月低位反弹一度近6.9%,但同期国指就升了12%,A股股民的熊市心结真的如此难打开,还是H股太过易受海外资金左右,作为投资者就应细思这问题.炒作过后,总有回落之时,还盼A股终能维稳于2,000附近,不然港股在近月相对跑赢的大形势下,如受A股无情一挫穿1,999,股民买卖气氛可能又作锐减,回吐压力将会较市场预期深.

不过,经验告知,今周港股触顶而回实在太明显,顶见于安乐死,当股场人士明眼观知大市有升势尾声之兆识得戒备,又未必是真正中期浪顶.回吐只是短期性,大家都想等回吐而低吸,那后市应该回吐有序,除非又遇黑天鹅.

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增长虽放缓,农行仍吸引/ 余少文

国企指数三连跌,即使内银盈利好过市场预期,股价依然受压,或是内银未来增长预期继续放缓,如农业银行(1288.HK)明年增长或降至单位数,惟只要保持高息兼在1倍左右市帐率下,吸引力仍在.中国内地股市昨日急挫,累及国企指数高开后低收,全日跌166点或1.6%,收10,449点,连跌三日,成交额133亿港元,只有12%主板H股可以逆市上升,金融和能源股是跌市元凶.而红筹指数亦跌62点或1.5%,收4,139点,成交额49亿港元,电讯股下挫拖累指数,尤其中国联通(0762.HK)跌7.6%令指数下跌31点.中国银行(3988.HK)第三季业绩好过预期,股价不敌市场气氛.至于收市后公布业绩的农行和重庆农村银行(3618.HK),第三季业绩也同样胜预期,前者第三季盈利增长16%至396亿元人民币,高过市场预期的378亿元人民币.而后者同期盈利升28%至13.6亿元人民币,略高于预期的13亿元人民币,不排除下周一市况回稳,内银股有机会反弹.

农行首三季则增长19%至1,201亿元,按彭博综合证券商对农行公布季度业绩前盈利预测,预期全年可赚1,440亿元人民币,每股盈利约0.44元人民币,同比增长18%.但其净息差表现不及中行的上升,首三季为2.82%,低于首季的2.97%和上半年的2.85%,简单计算下第三季净息差降至2.76%,反映人民银行两度减息对内银股的净息差影响,已在农行浮现出来.而其每股资产净值2.24元人民币,市帐率约1.18倍.至于农行成本收入比、资本充足率等跟上半年情况相差不远,但不良贷款额和不良贷款率继续双降,不良贷款额较去年底减少34亿元人民币至840亿元人民币,不良贷款率则降0.21%至1.34%,惟跟6月底比较,不良贷款额只减少5亿元人民币,不良贷款率只降0.05%,不排除企业坏帐在经济不景下上升,农行不良贷款额和贷款率到明年会双升.故彭博综合券商预测,料农行明年盈利和每股盈利分别为1,513亿元人民币和0.464元人民币,同比增长只有5%,或会限制农行等反弹势头.

农行今明两年预测息率只有5.7厘和5.9厘,如再扣除10%股息税,预测息率仍高于5厘,在环球低息会维持一段颇长时间下确实有吸引力,再加上今年预测市帐率会降至1.13倍,明年降至1倍,除非中国内地经济急跌,又或如投资者担心的贪污、地方债、三角债等问题大爆发,冲击银行业,否则内银股股价确实愈跌愈吸引?