〔港报财经评论〕港股支持位,两方法推测--经济日报10月27日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港股支持位,两方法推测/ 林瑞芬
人币昨再创汇改以来新高,炒得兴起,但A股就真的不太生性,上证挫1.68%至2,066收市,难怪热钱只炒H股或港股为主,短线炒起A股难度太大了.今周港股接近短期顶而回,确实又太着迹,已经分别指出蓝筹、国企大落后股都炒得起,揭示市场热度.当太热,就随时遇冷.恒指昨收报21,545,跌1.21%,终止十连升势,全周计算跌0.03%,终逃不过7周上升后必回之命运.基本上,对回吐没有多大惊讶.即月期指逾12.2万张的成交,下个月就有逾6.6万张,如此之大,反映大户主要在进行转仓,部署下月未有启示.从近月人民币升值,确实多了外资认同中国经济回稳的预期,才有对人民币的需求.引述熟悉货币市场流向的恒生银行(0011.HK)执行董事冯孝忠拆解,近期人民币强势亦反映在美国联储局上月中推出新一轮量化宽松后,市场持有美元的意慾减弱,加上在中国内地的人民币存款利率,高出美元存款利率四至五厘,令资金投入人民币市场,是正常供求情况,但就非代表有资金炒卖.
资金若非冲着人民币来炒作,那就可以解释到为何A股走势有所背离海外新兴市场.A股太大了,炒卖不易炒起,相反新兴市场易炒起,咪借人民币值近月强势藉口大炒特炒,热钱都是拣过先过境,不会大注过境,先流入港股炒,等中国内地经济真的确认更有活力,股市更有所为,才大举行动.上证从9月低位反弹一度近6.9%,但同期国指就升了12%,A股股民的熊市心结真的如此难打开,还是H股太过易受海外资金左右,作为投资者就应细思这问题.炒作过后,总有回落之时,还盼A股终能维稳于2,000附近,不然港股在近月相对跑赢的大形势下,如受A股无情一挫穿1,999,股民买卖气氛可能又作锐减,回吐压力将会较市场预期深.
不过,经验告知,今周港股触顶而回实在太明显,顶见于安乐死,当股场人士明眼观知大市有升势尾声之兆识得戒备,又未必是真正中期浪顶.回吐只是短期性,大家都想等回吐而低吸,那后市应该回吐有序,除非又遇黑天鹅.
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增长虽放缓,农行仍吸引/ 余少文
国企指数三连跌,即使内银盈利好过市场预期,股价依然受压,或是内银未来增长预期继续放缓,如农业银行(1288.HK)明年增长或降至单位数,惟只要保持高息兼在1倍左右市帐率下,吸引力仍在.中国内地股市昨日急挫,累及国企指数高开后低收,全日跌166点或1.6%,收10,449点,连跌三日,成交额133亿港元,只有12%主板H股可以逆市上升,金融和能源股是跌市元凶.而红筹指数亦跌62点或1.5%,收4,139点,成交额49亿港元,电讯股下挫拖累指数,尤其中国联通(0762.HK)跌7.6%令指数下跌31点.中国银行(3988.HK)第三季业绩好过预期,股价不敌市场气氛.至于收市后公布业绩的农行和重庆农村银行(3618.HK),第三季业绩也同样胜预期,前者第三季盈利增长16%至396亿元人民币,高过市场预期的378亿元人民币.而后者同期盈利升28%至13.6亿元人民币,略高于预期的13亿元人民币,不排除下周一市况回稳,内银股有机会反弹.
农行首三季则增长19%至1,201亿元,按彭博综合证券商对农行公布季度业绩前盈利预测,预期全年可赚1,440亿元人民币,每股盈利约0.44元人民币,同比增长18%.但其净息差表现不及中行的上升,首三季为2.82%,低于首季的2.97%和上半年的2.85%,简单计算下第三季净息差降至2.76%,反映人民银行两度减息对内银股的净息差影响,已在农行浮现出来.而其每股资产净值2.24元人民币,市帐率约1.18倍.至于农行成本收入比、资本充足率等跟上半年情况相差不远,但不良贷款额和不良贷款率继续双降,不良贷款额较去年底减少34亿元人民币至840亿元人民币,不良贷款率则降0.21%至1.34%,惟跟6月底比较,不良贷款额只减少5亿元人民币,不良贷款率只降0.05%,不排除企业坏帐在经济不景下上升,农行不良贷款额和贷款率到明年会双升.故彭博综合券商预测,料农行明年盈利和每股盈利分别为1,513亿元人民币和0.464元人民币,同比增长只有5%,或会限制农行等反弹势头.
农行今明两年预测息率只有5.7厘和5.9厘,如再扣除10%股息税,预测息率仍高于5厘,在环球低息会维持一段颇长时间下确实有吸引力,再加上今年预测市帐率会降至1.13倍,明年降至1倍,除非中国内地经济急跌,又或如投资者担心的贪污、地方债、三角债等问题大爆发,冲击银行业,否则内银股股价确实愈跌愈吸引?
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。