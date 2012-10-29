〔港报社评〕投资住宅受压,保值益费思量--星岛日报10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
政府新推两招印花税的首个周末假日,楼市交投量价齐跌,影响立竿见影.撤离住宅市场的资金,会涌去甚么投资渠道,值得关注.
政府两年前针对持有物业不足2年的短线炒卖,开征额外印花税,连同其他措施,导致楼市经历调整,此后楼价回复节节上升,超越1997年的高峰.政府上周五公布延长额外印花税的成交期限和扩大征幅,又对公司和境外买家另征买家印花税,大幅提高交易成本,打击投资意欲,初步反应明显.一手市场销售逊预期;二手市场这个周末20大屋苑逾半数连1宗成交也没有.上次政府推出额外印花税,楼市即时有类似反应,直至今年升势又趋显着.今次政府这记重招,效力能够持续多久,视乎市场对后市的预期,以及政府增加楼宇供应的能力.如果资金缺乏出路,继续涌入楼市,政府将不得不推出更多冷却措施,加剧市场扭曲.
另一方面,要是政府成功遏止资金涌向楼市,这些资金会找寻甚么出路,值得关注.政府当初打击豪宅炒卖,资金曾经转炒中小型单位,大幅推高这些单位的价格.现时已经有人关注,一些有实力的投资大户,会否转炒写字楼、工厂大厦和商铺,推高价格和租金,令营商成本急升.
楼市和股市是港人最普遍的投资工具,要是政府压抑楼市的政策驱动他们转投股市,日后他们成为大鳄点心,可能滋生不满政府的情绪.
外国有比较多的低风险投资工具,例如债券和房地产信托基金,奈何香港这方面的市场发展步伐缓慢,市民遇上的保值难题和政策机遇,值得当局多加留神.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。