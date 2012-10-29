〔港报社评〕投资住宅受压,保值益费思量--星岛日报10月29日

政府新推两招印花税的首个周末假日,楼市交投量价齐跌,影响立竿见影.撤离住宅市场的资金,会涌去甚么投资渠道,值得关注.

政府两年前针对持有物业不足2年的短线炒卖,开征额外印花税,连同其他措施,导致楼市经历调整,此后楼价回复节节上升,超越1997年的高峰.政府上周五公布延长额外印花税的成交期限和扩大征幅,又对公司和境外买家另征买家印花税,大幅提高交易成本,打击投资意欲,初步反应明显.一手市场销售逊预期;二手市场这个周末20大屋苑逾半数连1宗成交也没有.上次政府推出额外印花税,楼市即时有类似反应,直至今年升势又趋显着.今次政府这记重招,效力能够持续多久,视乎市场对后市的预期,以及政府增加楼宇供应的能力.如果资金缺乏出路,继续涌入楼市,政府将不得不推出更多冷却措施,加剧市场扭曲.

另一方面,要是政府成功遏止资金涌向楼市,这些资金会找寻甚么出路,值得关注.政府当初打击豪宅炒卖,资金曾经转炒中小型单位,大幅推高这些单位的价格.现时已经有人关注,一些有实力的投资大户,会否转炒写字楼、工厂大厦和商铺,推高价格和租金,令营商成本急升.

楼市和股市是港人最普遍的投资工具,要是政府压抑楼市的政策驱动他们转投股市,日后他们成为大鳄点心,可能滋生不满政府的情绪.

外国有比较多的低风险投资工具,例如债券和房地产信托基金,奈何香港这方面的市场发展步伐缓慢,市民遇上的保值难题和政策机遇,值得当局多加留神.