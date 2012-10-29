〔港报社评〕遏抑需求初见效,市场疑虑需释除--文汇报10月29日

近年香港楼市持续飙升,已经远远超出了市民的收入负担能力,不少市民根本无力上车.市场的需求很大程度来自投资性的需求,特别是境外买家的追逐.现时当局推出的两招明显是对准市场上的投资性需求,加重炒家及非香港投资者的交易成本,令市场上的投资需求大为缩减,以遏抑楼市升势.

当局推出的调控楼市措施中,争议较大的是买家印花税划一对所有公司包括香港注册公司征收.有意见认为,此举将妨碍公司购入房产,对香港的营商环境有不良影响;也有意见认为,"一刀切征税"对港人的公司不公平.不过,如果不对所有公司划一征税,非香港人可借助香港人组成公司以逃避税项.至于在征税上区别对待香港及非香港公司,亦有可能违反香港与外国签署的一些国际协议,当中要求对待香港与非香港公司需一视同仁,这将带来不少法律上的争议.因此,当局做法未尝没有道理.不过,面对市场疑虑,当局也应耐心解说并列出理据支持,让市场了解到这是在非常时期的非常之举,待楼市回顺后便会收回,以免损害国际社会对香港营商环境的信心.