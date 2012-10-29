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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 09:41 BJT

〔港报社评〕遏抑需求初见效,市场疑虑需释除--文汇报10月29日

当局上周宣布推出调控楼市两招,包括加大额外印花税力度以及推出买家印花税,令楼市迅速冷却.然而,新措施对香港及境外公司划一开征买家印花税,令商界担心此举会损害香港的营商环境.当局应进一步向社会交待征税的理据,并承诺楼市一旦正常即刻取消有关税项,以释除市场疑虑.

近年香港楼市持续飙升,已经远远超出了市民的收入负担能力,不少市民根本无力上车.市场的需求很大程度来自投资性的需求,特别是境外买家的追逐.现时当局推出的两招明显是对准市场上的投资性需求,加重炒家及非香港投资者的交易成本,令市场上的投资需求大为缩减,以遏抑楼市升势.

当局推出的调控楼市措施中,争议较大的是买家印花税划一对所有公司包括香港注册公司征收.有意见认为,此举将妨碍公司购入房产,对香港的营商环境有不良影响;也有意见认为,"一刀切征税"对港人的公司不公平.不过,如果不对所有公司划一征税,非香港人可借助香港人组成公司以逃避税项.至于在征税上区别对待香港及非香港公司,亦有可能违反香港与外国签署的一些国际协议,当中要求对待香港与非香港公司需一视同仁,这将带来不少法律上的争议.因此,当局做法未尝没有道理.不过,面对市场疑虑,当局也应耐心解说并列出理据支持,让市场了解到这是在非常时期的非常之举,待楼市回顺后便会收回,以免损害国际社会对香港营商环境的信心.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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