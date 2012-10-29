〔港报社评〕遏抑需求初见效,市场疑虑需释除--文汇报10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
当局上周宣布推出调控楼市两招,包括加大额外印花税力度以及推出买家印花税,令楼市迅速冷却.然而,新措施对香港及境外公司划一开征买家印花税,令商界担心此举会损害香港的营商环境.当局应进一步向社会交待征税的理据,并承诺楼市一旦正常即刻取消有关税项,以释除市场疑虑.
近年香港楼市持续飙升,已经远远超出了市民的收入负担能力,不少市民根本无力上车.市场的需求很大程度来自投资性的需求,特别是境外买家的追逐.现时当局推出的两招明显是对准市场上的投资性需求,加重炒家及非香港投资者的交易成本,令市场上的投资需求大为缩减,以遏抑楼市升势.
当局推出的调控楼市措施中,争议较大的是买家印花税划一对所有公司包括香港注册公司征收.有意见认为,此举将妨碍公司购入房产,对香港的营商环境有不良影响;也有意见认为,"一刀切征税"对港人的公司不公平.不过,如果不对所有公司划一征税,非香港人可借助香港人组成公司以逃避税项.至于在征税上区别对待香港及非香港公司,亦有可能违反香港与外国签署的一些国际协议,当中要求对待香港与非香港公司需一视同仁,这将带来不少法律上的争议.因此,当局做法未尝没有道理.不过,面对市场疑虑,当局也应耐心解说并列出理据支持,让市场了解到这是在非常时期的非常之举,待楼市回顺后便会收回,以免损害国际社会对香港营商环境的信心.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。