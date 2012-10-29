〔港报社评〕长津讨论,哪个民主派政党为中产者说话?--明报10月29日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
在长者生活津贴(长津)讨论中,不少热爱民主同时拥抱中产价值的市民,感到无奈.他们认同社会应鼓励自力更生,也应扶助弱势,愿意交税尽公民责任,但痛恨胡乱派钱浪费公帑.在整个讨论中,民主派政党的表现令不少中产者失望,反而部分功能组别建制派议员打正旗号,反对免资产申报,说出了中产者的心声.
香港劳动人口约380万,纳税人则不足160万,当中不少是中产者,他们普遍拥抱如下的价值观:
1.信奉民主自由法治,坚持社会公义;
2.认同社会制度应鼓励人民发愤向上、自力更生;
3.相信但不迷信市场,认同社会制度有缺陷,痛恨垄断霸权,弱势社群不代表失败者,社会应伸出援手扶助弱势;
4.税款应用得其所,例如帮助真正有需要的弱势社群,但反对大镬饭,反对不分贫富胡乱派钱浪费公帑.
毋须申报的长津等同不论贫富都派钱,有违善用公帑的原则,它不单慷纳税人之慨,还为下一代埋下祸根,因为人口老化将令这一免申报福利,能否长期延续下去成疑,加税压力也势将增加.尽管如此,向来被视为较能代表热爱民主的中产人士利益的公民党与民主党,在长津讨论的取态令人失望--民主党要求70岁以上免资产申报,公民党则以要求政府提出全民退保时间表作为条件.
热爱民主的中产人士,在长津讨论中,竟然没有一个心仪的政党能说出他们的心声.讽刺的是,他们一向嗤之以鼻的建制派功能组别,却能道出他们的忧虑.民主派政党若继续"民粹"下去,轻视中产者的诉求,可能会连基本盘都流失.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。