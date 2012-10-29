〔港报社评〕长津讨论,哪个民主派政党为中产者说话?--明报10月29日

在长者生活津贴(长津)讨论中,不少热爱民主同时拥抱中产价值的市民,感到无奈.他们认同社会应鼓励自力更生,也应扶助弱势,愿意交税尽公民责任,但痛恨胡乱派钱浪费公帑.在整个讨论中,民主派政党的表现令不少中产者失望,反而部分功能组别建制派议员打正旗号,反对免资产申报,说出了中产者的心声.

香港劳动人口约380万,纳税人则不足160万,当中不少是中产者,他们普遍拥抱如下的价值观:

1.信奉民主自由法治,坚持社会公义;

2.认同社会制度应鼓励人民发愤向上、自力更生;

3.相信但不迷信市场,认同社会制度有缺陷,痛恨垄断霸权,弱势社群不代表失败者,社会应伸出援手扶助弱势;

4.税款应用得其所,例如帮助真正有需要的弱势社群,但反对大镬饭,反对不分贫富胡乱派钱浪费公帑.

毋须申报的长津等同不论贫富都派钱,有违善用公帑的原则,它不单慷纳税人之慨,还为下一代埋下祸根,因为人口老化将令这一免申报福利,能否长期延续下去成疑,加税压力也势将增加.尽管如此,向来被视为较能代表热爱民主的中产人士利益的公民党与民主党,在长津讨论的取态令人失望--民主党要求70岁以上免资产申报,公民党则以要求政府提出全民退保时间表作为条件.

热爱民主的中产人士,在长津讨论中,竟然没有一个心仪的政党能说出他们的心声.讽刺的是,他们一向嗤之以鼻的建制派功能组别,却能道出他们的忧虑.民主派政党若继续"民粹"下去,轻视中产者的诉求,可能会连基本盘都流失.