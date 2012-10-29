〔港报社评〕下重药压抑需求,政策成效欠稳定--信报10月29日

政府上周五重手"稳定楼市",大幅增加买家交易成本压抑需求,冀达到改善市场供求短期严重失衡的状态.过去两天,无论一手或二手楼成交急遽萎缩.此举会否带来其他不利甚至更危险的后果,显然需要很小心衡量.

金融危机后,香港物业市场迄今飙升之势,显然并非主要由"炒卖"活动所推动.由于长期性的超低利率环境,借贷成本便宜、港元与美元挂钩所形成的本币购买力萎缩,加上物业供应不足、对物业升值预期强烈,既吸引外资对香港物业的觊觎,也刺激香港边际需求遽增.可以说,楼市飙升,更多是"金融货币"驱动的后果.

今年第三季,以确认人身份转让的二手私人住宅"摸货",买卖合约登记数目有19宗,且连续三季处于20宗以下水平.住宅空置率跌至4.3%,为近年新低,反映近年物业交易"量升价升",背后有实质性租住需求支撑,"炒卖"的投机亢奋,显然未到泛滥地步.

但锐意把"炒家"痛加排斥出市场之外的凌厉措施,包括杜绝以公司名义购买物业,以逃避BSD税项的可能漏洞,此举无疑也带有剥夺公司购买物业进行正常投资甚至以此供应雇员作宿舍之用的商业活动机会,产生了显着的政策"负外部性"效果,社会成本不菲.

只有政府持续而稳定增加土地供应,及时向市场释放出清晰信息,减弱楼价"上升预期",香港物业市场相信才能健康和稳定发展.