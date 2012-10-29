《香港已公布新股发行上市日程表》--10月29日

路透香港10月29日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表: 新股申购: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 公开招股日 公司名称 发行量(亿股) 集资额(亿港元) 发行价(港元) 上市日 保荐人 10/17-22 复星医药H股( 2196.HK ) 3.36 39.6* 11.8* 10/30 中金、瑞银、摩根大通及德银 6/29-7/5 飞颖集团1167.HK 3 2.04-2.94 0.68-0.98 不予进行 光大证券 5/28-31 Graff1306.HK 3.112 77.8-115.14 25-37 不予进行 瑞信、德银、高盛和摩根士丹利 2012年已上市新股: 上市日 公司名称 发行价(港元) 集资额(亿港元) 首日股价变幅 保荐人 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/18 新利控股( 1240.HK ) 0.88 0.66 升42% 丰盛融资 10/15 KFM金德( 3816.HK ) 0.68 1.02 升1.5% 星展亚洲 8/6 Dynam Japan( 6889.HK ) 14 15.68 跌10.4% 派杰、申银万国 7/13 航标控股( 1190.HK ) 2.15 4.52 升7.9% 建银国际 7/13 顺泰控股( 1335.HK ) 1.2 1.2 升13.3% 海通国际 7/13 普甜食品( 1699.HK ) 0.7 1.4 升22.9% 信达国际 7/12 确利达( 1332.HK ) 1.59 0.23 跌10.7% 海通国际 7/12 银仕来控股( 1616.HK ) 1.1 1.77 持平 瑞穗证券 7/12 永达汽车( 3669.HK ) 6.6 16.73 升0.3% 瑞银和汇丰 7/12 伊泰煤炭H股( 3948.HK ) 43 70 持平 中金和中银国际 7/10 万国国际矿业( 3939.HK ) 1.99 2.99 升2.5% 国泰君安 7/6 中铝国际( 2068.HK ) 3.93 14.3 跌8.7% 中金 7/6 美丽家园( 1237.HK ) 1 1.8 升1% 国泰君安 7/4 小南国( 3666.HK ) 1.5 5.12 持平 美银美林,渣打 6/29 中国有色矿业( 1258.HK ) 2.2 19.14 持平 瑞银、中金和摩根大通 6/28 华电福新能源( 0816.HK ) 1.65 24.75 升4.8% 中信证券、瑞银和美银美林 6/18 协众国际( 3663.HK ) 0.93 1.86 升5.4% 国泰君安 6/13 东吴水泥( 0695.HK ) 1.1 1.375 升4.5% 国泰君安 4/27 海通证券H股( 6837.HK ) 10.6 130.3 持平 海通国际、摩根大通 4/27 中盛资源( 2623.HK ) 1.23 1.6 持平 海通国际 4/20 江南集团( 1366.HK ) 1.42 5.46 持平 大和 4/18 协同通信( 1613.HK ) 0.33 0.99 升9.1% 英皇融资 4/13 CW Group( 1322.HK ) 1.33 2.16 升5.3% 国泰君安 4/2 钜大国际( 1329.HK ) 1.1 0.55 升39% 华富嘉洛 3/30 皓天财经( 1260.HK ) 1.39 3.48 跌3.6% 东英亚洲 3/23 力量矿业能源( 1277.HK ) 1.26 11.72 跌4.8% 汇丰 3/19 俊知集团( 1300.HK ) 1.2 2.4 升4.2% 永丰金证券 3/1 阳光油砂( 2012.HK ) 4.86 44.9 跌3.3% 中银国际、德银和摩根士丹利 2/23 西王特钢( 1266.HK ) 2.65 13.25 跌19.6% 摩根大通 2/23 克莉丝汀( 1210.HK ) 1.6 4 升0.63% 法国巴黎资本(亚太) 2/10 必瘦站( 1830.HK ) 0.88 2.2 升1.1% 光大证券 1/19 宏创高科( 8242.HK ) 0.8 0.4 升12.5% 丰盛融资 1/18 太古地产( 1972.HK ) (介绍上市) 不适用 升2.7%^ 中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 1/18 联合水泥( 1312.HK ) 1 1.65 升9% 浩德融资 1/18 允升国际( 1315.HK ) 1.2 0.9 升33.3% 光大证券 1/16 瀚洋控股( 1803.HK ) 0.93 0.93 升32.3% 申银万国 1/12 开世中国( 1281.HK ) 0.90 1.35 升12.2% 招商证券 1/12 华众控股( 6830.HK ) 1.40 2.8 升 6.4% 国泰君安 1/12 汇力资源( 1303.HK ) 1.70 4.25 升 4.1% 光大证券 1/12 柏能集团( 1263.HK ) 1.60 1.68 跌 0.6% 华高和昇 1/9 易通讯集团( 8031.HK ) 0.6 0.42 升1.7% 瑞穗证券亚洲 1/6 中国融保金融( 8090.HK ) 0.28 1.08 升58.9% 金利丰 注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司. 2. *代表新增或已更新内容. 3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算. (完) 浏览其他香港新股新闻,请点选[IPO-HK-CMN] --记者 梁慧仪; 审校 林高丽