〔中港股业绩〕中石化三季度获利好于预期,H股早盘一度涨逾4%(更新版)

(新增早盘股价表现以及分析师评论)

* 中石化三季度净利按季增长65%,并远高于市场预期

* 三季度获利表现向好,受助于下游业务扭亏为盈

* H股早盘一度涨逾4%,A股涨逾1%

* 公司高管向分析师称,三季度炼油业务扭亏得益于原油库存减值回拨

记者 雷美珍

路透香港10月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)三季度净利按季增长65%,并好于市场预期,主要得益于炼油与化工业务均扭亏为盈;其H股早盘一度涨逾4%,跑赢大盘表现.

不过分析师称,中石化高管今早在电话会议上透露,如果扣除一笔约60亿元人民币的原油库存减值回拨,三季度炼油业务实际亏损约30亿元,以此计算三季度整体获利大致符合市场预期.

中石化周日晚间的公告显示,按国际会计准则,2012年7-9月净利为183.26亿元人民币,较上一季110.97亿元增长65%;较去年同期202.22亿元则下跌9.4%.根据汤森路透综合4名分析师预测,中石化三季度净利为147亿元人民币.

"化工产品价格在二季度出现大幅下滑,三季度企稳回升."中石化称,"本公司根据宏观经济走势和市场需求,合理安排生产经营,积极调整产品结构,三季度经营业绩环比明显好转."

按路透的计算,三季度炼油业务录得经营收益30.26亿元,主要得益于中国政府于8-9月两度上调国内汽柴油售价以及原油成本下降;同期的化工业务亦录得经营收益9.59亿元.前三季度的炼油业务亏损收窄至154.75亿元,化工业务亏损亦缩小至2.92亿元.

前三季度,中石化录得净利为428.29亿元,按年下降30%;每股基本盈利为0.493元.

投行摩根士丹利的报告称,预期中石化四季度获利表现持续向好,尤其是炼油业务可望录得整季盈利,而中国政府坚守汽柴油定价机制亦令政策风险降低.

分析师并预期,将于周二公布三季度业绩的中国石油(0857.HK)(601857.SS),亦将受惠于炼油与化工业务的改善,按季盈利录得增长.

中石化H股周一早盘一度涨逾4%,触及8.35港元.香港时间11:33,该股升3.62%,报8.31港元;大市恒生指数.HSI则跌0.25%.中石化A股涨1.3%,至6.25元人民币.(完)

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