〔中港股业绩〕中石化三季度获利好于预期,H股早盘一度涨逾4%(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增早盘股价表现以及分析师评论)
* 中石化三季度净利按季增长65%,并远高于市场预期
* 三季度获利表现向好,受助于下游业务扭亏为盈
* H股早盘一度涨逾4%,A股涨逾1%
* 公司高管向分析师称,三季度炼油业务扭亏得益于原油库存减值回拨
记者 雷美珍
路透香港10月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)三季度净利按季增长65%,并好于市场预期,主要得益于炼油与化工业务均扭亏为盈;其H股早盘一度涨逾4%,跑赢大盘表现.
不过分析师称,中石化高管今早在电话会议上透露,如果扣除一笔约60亿元人民币的原油库存减值回拨,三季度炼油业务实际亏损约30亿元,以此计算三季度整体获利大致符合市场预期.
中石化周日晚间的公告显示,按国际会计准则,2012年7-9月净利为183.26亿元人民币,较上一季110.97亿元增长65%;较去年同期202.22亿元则下跌9.4%.根据汤森路透综合4名分析师预测,中石化三季度净利为147亿元人民币.
"化工产品价格在二季度出现大幅下滑,三季度企稳回升."中石化称,"本公司根据宏观经济走势和市场需求,合理安排生产经营,积极调整产品结构,三季度经营业绩环比明显好转."
按路透的计算,三季度炼油业务录得经营收益30.26亿元,主要得益于中国政府于8-9月两度上调国内汽柴油售价以及原油成本下降;同期的化工业务亦录得经营收益9.59亿元.前三季度的炼油业务亏损收窄至154.75亿元,化工业务亏损亦缩小至2.92亿元.
前三季度,中石化录得净利为428.29亿元,按年下降30%;每股基本盈利为0.493元.
投行摩根士丹利的报告称,预期中石化四季度获利表现持续向好,尤其是炼油业务可望录得整季盈利,而中国政府坚守汽柴油定价机制亦令政策风险降低.
分析师并预期,将于周二公布三季度业绩的中国石油(0857.HK)(601857.SS),亦将受惠于炼油与化工业务的改善,按季盈利录得增长.
中石化H股周一早盘一度涨逾4%,触及8.35港元.香港时间11:33,该股升3.62%,报8.31港元;大市恒生指数.HSI则跌0.25%.中石化A股涨1.3%,至6.25元人民币.(完)
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--审校 林高丽/杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。