《分析师观点》香港政府开征针对非本地居民的新物业印花税

路透香港10月29日电---香港政府上周五(26日)宣布新一轮的楼市措施,包括上调现行特别印花税(SSD)的税率至最高20%、将SSD适用期由原来的两年延长至三年,并首次引入"买家印花税"(BSD),向非香港永久性居民的任何人士或透过公司名义买入物业的买家征收15%税率,从控制需求面应对过热的楼市.

以下是分析师观点:

--巴克莱资本 Andrew Lawrence:

政府向非本地居民开征买家印花税的措施令人意外,对发展商尤其是它们的豪宅项目销售会带来负面影响.这个新税种主要针对内地买家,他们大部份将物业作为投资用途.现时非本地买家入市须支付的税率达到20%(15%买家印花税、5%买卖印花税和相关费用),加上SSD的三年适用期,令到投资者难以预期取得正回报.

因此,香港房地产市场对内地投资者的吸引力将会下降,市场交投料将放慢.但一手住宅供应偏低以及二手住宅供应缺乏会是近期支持楼市的主力.

--德意志银行大中华区首席经济学家 马骏:

短期而言,我们预期措施特别是"买家印花税"将会令成交量明显下降,并能即时击退炒家.此外,真正用家对楼价下调有所期望,故或会先观望一段时间才决定是否入市.至于发展商普遍视有关政策为不受欢迎的政府干预措施.

我们预期未来数月楼价或会温和下调(例如5%),我们不预期楼价会急跌,因现时供应仍然偏紧,而按揭利率低企支持楼价.

至于楼市成交下跌明显对地产股构成压力.2010年11月19日政府首度引入SSD后,地产股于其后四个星期平均下跌4%,由于地产股占MSCI香港指数总市值的三成,因此当时MSCI香港指数于该四周亦下跌2.5%.

--里昂证券研究部主管 王艳:

我们预期香港住宅楼价于第四季将会回调1-2%,发展商的库存将会增加并限制了未来的楼价增长,料2013年楼价升幅放缓至1.5%.

由于买家印花税这种惩罚性税项只限于住宅物业,其副作用有可能是引导资金转而流向商业/工业物业.

--摩根大通 Amy Luk:

高端物业会最受新政策的影响,因第三季内地买家占到本地整体豪宅(价值1,200万港元以上)市场成交额的34%,而占一手豪宅市场成交额比例更达51%.由于一手豪宅相当倚重内地买家,有高端豪宅发展中的开发商将最受影响,如信和置业(0083.HK)等于大埔白石角的"海钻".

我们估计,今年以来二手住宅每月成交量回升至6,500宗,相信潜在买家对于置业会更有选择性,因SSD的有效期延长至三年.(完)