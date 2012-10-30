〔中港股业绩〕工商银行第三季度净利按年增长15%,基本符合市场预期

标题新闻：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划，所发行股票可能获全额认购-消息人士
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路透香港10月30日电---全球最大市值银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周二公布,今年第三季度净利同比增长15%,基本符合市场预期.
工行公告显示,2012年7-9月净利为624.42亿元人民币,去年同期为543.59亿元;根据汤森路透综合12名分析师预测,三季度净利为598.94亿元.
而1-9月净利同比增长13%,至1,856.02亿元;每股基本盈利为0.53元.
工行于9月末的不良贷款率为0.87%,核心资本充足率10.51%,资本充足率13.61%.
业绩公布前,工行H股跌1.76%,报5.03港元;其A股持平于3.81元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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