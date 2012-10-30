〔中港股业绩〕工商银行第三季度净利按年增长15%,基本符合市场预期

路透香港10月30日电---全球最大市值银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周二公布,今年第三季度净利同比增长15%,基本符合市场预期.

工行公告显示,2012年7-9月净利为624.42亿元人民币,去年同期为543.59亿元;根据汤森路透综合12名分析师预测,三季度净利为598.94亿元.

而1-9月净利同比增长13%,至1,856.02亿元;每股基本盈利为0.53元.

工行于9月末的不良贷款率为0.87%,核心资本充足率10.51%,资本充足率13.61%.

业绩公布前,工行H股跌1.76%,报5.03港元;其A股持平于3.81元人民币.(完)

浏览中国工行其他新闻,请点选[1398.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)