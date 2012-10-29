《王小坚专栏》中国信用债券市场的中间道路

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿人 王小坚

近期与投行打交道比较多的资产管理机构都碰到一个情况，高信用评级的债券比较难卖。例如原本打算近期发行的中石油的公司债券，从发行规模上看五年，十年和十五年品种加起来达到200亿。发行人出于降低成本和长期来强势的市场观念，要求利率低于市场平均水平。在目前的发行环境下，投资者难以承受，投行发行困难，导致发行时间从十月底推迟到了十一月中旬。

大型公司由于持续发行量大，在发行债券的时候往往占据比较强势地位，压迫投行相互竞争。最早在铁道债发行时招集六大投行齐上阵时出现，目前这种态势甚至发展到了“末位淘汰”的程度。不过出于市场规模和排名的压力，早年在铁道债上就没赚上钱的投行仍然要贴资源来争取份额。此次铁道债一些主承搭售市场比较火爆的城投债券来销售出现困难的高评级品种，充分反映了目前投资人对高信用品种收益率水平的不认可。

与此相反，信用权重占比比较大的品种如中小企业私募债券销售也碰到问题。这个时候，城投债又帮上了忙。在一些投行销售中小债时，也出现搭配的现象。在上面几个案例中，由于发行时间窗口的问题，都是先给企业债额度，要求买销售困难的债券在后。投行PK投资人处于下风，也表现出高评级品种和低信用品种的销售困境。

笔者认为，出现这种情况的主要原因是现阶段投资者对于债券风险的认知出现了变化，反映了投资者对于未知即风险的态度和成本资金主流化的现象。目前主要进入市场的固定收益类投资资金来自于银行理财，基金和券商资管，这些钱都来自于客户资产，客户资产有机会成本，所以这部分资金投向一定会投向高票息的品种。高评级债券不符合这些资金的需求，所以需求清淡，而且这个趋势会持续下去，高信用品种的融资成本会持续上升。

上述提到的中石油公司债，很难说十一月的成本最后会不会比十月底低。但是，对于经济下行周期中单纯信用的恐惧制约了投资者转向中小企业私募债券这一类品种。理财资金对于此类品种仍是保持排斥心态，虽然本质上，这些债务与投资者热衷于大批购买的信托计划在本质上并无太大不同。在这两个因素的挤压之下，债券市场出现了“信用中间品种”城投债火爆的行情。在几周的时间内，7年期城投债主流品种的发行收益率从7.3%左右回落到7.0%左右，而且还有持续的可能。城投债券在投资人看来属于政府信用，从去年五月份到今年的十月份，市场对此的认识出现了大幅的回归。地方政府的信用扩张和杠杆行动也加大市场的供应，助力这个市场出现供求两旺的格局。

从未来的市场格局，资金成本的抬升已经成为必要，未来不同信用评级品种之间的息差将会缩小。高信用评级的资金成本会持续抬升，而信用品种将会逐步被市场接受，规模有望扩大，未来能做好信用风险管理的投资机构将会成为市场的领导者。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)