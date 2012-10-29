〔背景资料〕香港政府近年推出的稳定楼市措施

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月29日电---近期热钱有流入香港的迹象,政府上周五(26日)公布新一轮的压抑楼市措施,包括提高针对短期转手物业的额外印花税(SSD),并将适用期延长至三年;同时推出全新的买家印花税(BSD),非香港永久性居民和以公司名义购买香港住宅,除了缴付一般印花税外,亦需付额外15%的税率.两项措施已于上周六生效.
以下为路透整理的近年政府推出的主要楼市措施:
本届特首梁振英任内推出措施:
**2012年10月**
--上调额外印花税税阶,向在6个月内、6-12个月及12-36个月转售物业征收额外印花税税率,分别为20%、15%和10%.现时的额外印花税适用期为两年,税率分别为15%、10%和5%.
--开征买家印花税,税率划一为15%,适用于香港永久性居民以外的任何人士或公司取得住宅物业.部分交易,包括如涉及香港永久性居民及其非香港永久性居民的近亲,可获得豁免.
**2012年9月**
--收紧已拥有一个或以上未完全偿还按揭的物业(住宅或工商业楼宇)的按揭申请.以"供款与入息比率"为基础申请物业贷款,申请人的供款与入息比率上限由50%下调至40%;同时在利率压力测试下,申请人的供款与入息比率上限由现时的60%下调至50%.
--若申请人以"资产水平"为基础而申请新的按揭贷款,最高按揭成数上限从现时的40%下调至30%.
--若按揭贷款申请人的主要收入并非源自香港,最高按揭成数从现时按照所适用的最高成数下调10个百分点,改为下调20个百分点.
--所有新造按揭贷款的年期上限设定为30年.
**2012年8月**
--出售830个剩余居屋单位、全数出售首个"置安心"项目约1,000个单位,2013年初预售楼花;并倾向出售四个上届政府规划的置安心项目,涉及4,000个单位.开展研究新的置业安居计划.
--加快审批预售楼花申请,未来三至四年的一手私人住宅供应量预计为6.5万个.
--政府会视乎市场反应,适度加售住宅用地.
--改建或重建工厂大厦,增加短期出租公屋供应.
--将启德发展区中部份预留作市建局提供"楼换楼"单位而尚未有发展时间表的部份用地,先拨给房委会发展居屋.
--将36幅政府、机构或社区用地拨作公私营住宅用地,提供约11,900个单位.
上届特首曾荫权任内推出措施:
**2011年10月**
--由2016/17年度起,四年内提供共超过1.7万个居屋单位,每年约2,500-6,500个.首年度先提供2,500个.
--为保持灵活性,每年实际上新建和推出的单位数目,视乎当时市场的需求情况而定.
--优化"置安心资助房屋计划",除了提供"先租后买"的模式,亦会提供"可租可买"的选择.
**2011年6月**
--所有价值1,000万港元以上的住宅物业的最高按揭成数为五成.
--价值700-1,000万港元住宅物业的最高按揭成数调低至六成,贷款额不可超过500万港元.
--价值700万港元以下的住宅物业最高可以做七成按揭,贷款额最高为420万港元.
--如按揭贷款申请人的主要收入并非来自香港,贷款的最高按揭成数,不论物业的种类和价值,亦需按照所适用的标准下调至少一成.
--以按揭贷款申请人资产净值为依据所批出的按揭贷款,最高按揭成数由五成一律下调至四成.
**2011年2月**
--在2011/12年推出共九幅住宅用地,主动拍卖或招标;其中五幅土地并指明作为兴建约3,000个中小型住宅单位.
--新一年度勾地表将新增18幅土地,可提供1.6万个住宅单位,按年增加逾七成.
--连同铁路上盖的招标项目、市区重建局的重建项目、以及私人重建项目,下一年度的私人住宅土地估计将可建3-4万个单位,远高于每年平均2万个的工作指标.
--探讨增加土地供应的新方法,包括在维多利亚港以外进行适度填海和发展岩洞.
**2010年11月**
--向在6个月内、6-12个月及12-24个月转售物业加征额外印花税,税率分别为15%、10%和5%.
--收紧大额物业按揭成数,1,200万港元以上物业按揭成数由六成降至五成.
--价值800-1,200万港元的住宅物业的按揭贷款最高成数从七成下调至六成,贷款额不可超过600万港元.
--价值800万港元以下物业按揭成数上限仍维持七成,但贷款额不多于480万港元.
--所有非自住住宅物业、以公司名义持有物业、工商物业按揭成数一律下调至五成.
--全面取消所有住宅交易延迟缴交印花税.
**2010年10月**
--与香港房屋协会合作,推出"先租后买"的"置安心资助房屋计划".
--暂时将房地产于资本投资者入境计划下的投资资产类别中剔除.
--未来10年政府平均每年需提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地,确保楼市健康平稳发展.
--加快内部程序,向市场提供更多住宅用地;加快启德发展区的基建工程,提早至2015年将区内住宅用地推出市场.
**2010年8月**
--将1,200万港元以上物业按揭成数,由原来的七成收紧至六成.
--非自住物业实施六成按揭上限.
--禁止一手住宅物业以私人名义"摩货"(Confirmor,即在物业未完成交易前转售)方式出售.
--提高取消交易的没收订金比例,由占楼价5%升至10%.
--要求向银行进行按揭贷款人士,其供款对收入比例不能高于50%.
--按揭证券公司暂停接受逾九成按揭贷款申请.
--主动推出三幅规模较细的中小型住宅土地拍卖.
**2010年4月**
--推出"九招12式",规管发展售销售一手住宅楼宇,包括楼盘开售前七天提供售楼说明书、楼盘开售前三天公布销售价单、发展商必须提供最少一个与交楼标准完全一致的示范单位等.
--推出六幅在勾地表(土地申请表)中,政府可主动出售的其中两幅进行拍卖.
**2010年2月**
--调高价值2,000万港元以上豪宅印花税率,由3.75%升至4.25%.
--不再容许购买2,000万港元以上楼宇的买家延交税款.
--研究活化居者有其屋第二市场.
**2009年10月**
--对价值2,000万港元或以上的住宅物业实施六成按揭成数上限,楼价低于2,000万港元的物业继续沿用七成按揭上限,但贷款额最多不超过1,200万港元.(完)
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--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。