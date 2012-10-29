〔背景资料〕香港政府近年推出的稳定楼市措施

路透10月29日电---近期热钱有流入香港的迹象,政府上周五(26日)公布新一轮的压抑楼市措施,包括提高针对短期转手物业的额外印花税(SSD),并将适用期延长至三年;同时推出全新的买家印花税(BSD),非香港永久性居民和以公司名义购买香港住宅,除了缴付一般印花税外,亦需付额外15%的税率.两项措施已于上周六生效.

以下为路透整理的近年政府推出的主要楼市措施:

本届特首梁振英任内推出措施:

**2012年10月**

--上调额外印花税税阶,向在6个月内、6-12个月及12-36个月转售物业征收额外印花税税率,分别为20%、15%和10%.现时的额外印花税适用期为两年,税率分别为15%、10%和5%.

--开征买家印花税,税率划一为15%,适用于香港永久性居民以外的任何人士或公司取得住宅物业.部分交易,包括如涉及香港永久性居民及其非香港永久性居民的近亲,可获得豁免.

**2012年9月**

--收紧已拥有一个或以上未完全偿还按揭的物业(住宅或工商业楼宇)的按揭申请.以"供款与入息比率"为基础申请物业贷款,申请人的供款与入息比率上限由50%下调至40%;同时在利率压力测试下,申请人的供款与入息比率上限由现时的60%下调至50%.

--若申请人以"资产水平"为基础而申请新的按揭贷款,最高按揭成数上限从现时的40%下调至30%.

--若按揭贷款申请人的主要收入并非源自香港,最高按揭成数从现时按照所适用的最高成数下调10个百分点,改为下调20个百分点.

--所有新造按揭贷款的年期上限设定为30年.

**2012年8月**

--出售830个剩余居屋单位、全数出售首个"置安心"项目约1,000个单位,2013年初预售楼花;并倾向出售四个上届政府规划的置安心项目,涉及4,000个单位.开展研究新的置业安居计划.

--加快审批预售楼花申请,未来三至四年的一手私人住宅供应量预计为6.5万个.

--政府会视乎市场反应,适度加售住宅用地.

--改建或重建工厂大厦,增加短期出租公屋供应.

--将启德发展区中部份预留作市建局提供"楼换楼"单位而尚未有发展时间表的部份用地,先拨给房委会发展居屋.

--将36幅政府、机构或社区用地拨作公私营住宅用地,提供约11,900个单位.

上届特首曾荫权任内推出措施:

**2011年10月**

--由2016/17年度起,四年内提供共超过1.7万个居屋单位,每年约2,500-6,500个.首年度先提供2,500个.

--为保持灵活性,每年实际上新建和推出的单位数目,视乎当时市场的需求情况而定.

--优化"置安心资助房屋计划",除了提供"先租后买"的模式,亦会提供"可租可买"的选择.

**2011年6月**

--所有价值1,000万港元以上的住宅物业的最高按揭成数为五成.

--价值700-1,000万港元住宅物业的最高按揭成数调低至六成,贷款额不可超过500万港元.

--价值700万港元以下的住宅物业最高可以做七成按揭,贷款额最高为420万港元.

--如按揭贷款申请人的主要收入并非来自香港,贷款的最高按揭成数,不论物业的种类和价值,亦需按照所适用的标准下调至少一成.

--以按揭贷款申请人资产净值为依据所批出的按揭贷款,最高按揭成数由五成一律下调至四成.

**2011年2月**

--在2011/12年推出共九幅住宅用地,主动拍卖或招标;其中五幅土地并指明作为兴建约3,000个中小型住宅单位.

--新一年度勾地表将新增18幅土地,可提供1.6万个住宅单位,按年增加逾七成.

--连同铁路上盖的招标项目、市区重建局的重建项目、以及私人重建项目,下一年度的私人住宅土地估计将可建3-4万个单位,远高于每年平均2万个的工作指标.

--探讨增加土地供应的新方法,包括在维多利亚港以外进行适度填海和发展岩洞.

**2010年11月**

--向在6个月内、6-12个月及12-24个月转售物业加征额外印花税,税率分别为15%、10%和5%.

--收紧大额物业按揭成数,1,200万港元以上物业按揭成数由六成降至五成.

--价值800-1,200万港元的住宅物业的按揭贷款最高成数从七成下调至六成,贷款额不可超过600万港元.

--价值800万港元以下物业按揭成数上限仍维持七成,但贷款额不多于480万港元.

--所有非自住住宅物业、以公司名义持有物业、工商物业按揭成数一律下调至五成.

--全面取消所有住宅交易延迟缴交印花税.

**2010年10月**

 --与香港房屋协会合作,推出"先租后买"的"置安心资助房屋计划".

--暂时将房地产于资本投资者入境计划下的投资资产类别中剔除.

--未来10年政府平均每年需提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地,确保楼市健康平稳发展.

--加快内部程序,向市场提供更多住宅用地;加快启德发展区的基建工程,提早至2015年将区内住宅用地推出市场.

**2010年8月**

--将1,200万港元以上物业按揭成数,由原来的七成收紧至六成.

--非自住物业实施六成按揭上限.

--禁止一手住宅物业以私人名义"摩货"(Confirmor,即在物业未完成交易前转售)方式出售.

--提高取消交易的没收订金比例,由占楼价5%升至10%.

--要求向银行进行按揭贷款人士,其供款对收入比例不能高于50%.

--按揭证券公司暂停接受逾九成按揭贷款申请.

--主动推出三幅规模较细的中小型住宅土地拍卖.

**2010年4月**

--推出"九招12式",规管发展售销售一手住宅楼宇,包括楼盘开售前七天提供售楼说明书、楼盘开售前三天公布销售价单、发展商必须提供最少一个与交楼标准完全一致的示范单位等.

--推出六幅在勾地表(土地申请表)中,政府可主动出售的其中两幅进行拍卖.

**2010年2月**

--调高价值2,000万港元以上豪宅印花税率,由3.75%升至4.25%.

--不再容许购买2,000万港元以上楼宇的买家延交税款.

--研究活化居者有其屋第二市场.

**2009年10月**

--对价值2,000万港元或以上的住宅物业实施六成按揭成数上限,楼价低于2,000万港元的物业继续沿用七成按揭上限,但贷款额最多不超过1,200万港元.(完)

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