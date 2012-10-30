《香港报摘》--经济日报10月30日

* 要闻版头条:

--港府上周五推出遏抑楼市辣招,周六成交立竿见影地萎缩.尽管证券界分析对住宅价格及成交影响有限,但地产股昨全线暴跌,四大地产商跌逾4%,10间本地发展商市值更在一日内蒸发535亿港元.

* 其他:

--消息透露,发展商尚家生活为吸引买家,已为旗下跑马地The Hampton的两个余货单位,注入一间全新公司,即是买家可透过购买该公司成为单位业主,藉以逃过政府新推的买家印花税15%税款以及日后转售的特别印花税,料能增加买家入市意慾.

--非对称减息和逐步开放市场导致竞争加剧,令大型国有银行相对股份制银行的优势高下立见.招商银行(3968.HK)(600036.SS)第三季纯利虽增长16.6%,但第三季进一步收窄11点子,至2.92厘,与大型银行息差改善形成强烈对比.至于中信银行(0998.HK)(601998.SS)按年倒退14.7%至78.5亿元,低于券商预测11%.两行经营环境恶化之快,均出乎市场预料之外.

--汽车业务面临激烈竞争,太阳能业务续亏损,令比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)第三季仅赚461.2万元人民币,按年大跌94%.公司今年更第四次发盈警,预计2012全年纯利最多跌98%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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