《香港报摘》--经济日报10月30日

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
* 要闻版头条:
--港府上周五推出遏抑楼市辣招,周六成交立竿见影地萎缩.尽管证券界分析对住宅价格及成交影响有限,但地产股昨全线暴跌,四大地产商跌逾4%,10间本地发展商市值更在一日内蒸发535亿港元.
* 其他:
--消息透露,发展商尚家生活为吸引买家,已为旗下跑马地The Hampton的两个余货单位,注入一间全新公司,即是买家可透过购买该公司成为单位业主,藉以逃过政府新推的买家印花税15%税款以及日后转售的特别印花税,料能增加买家入市意慾.
--非对称减息和逐步开放市场导致竞争加剧,令大型国有银行相对股份制银行的优势高下立见.招商银行(3968.HK)(600036.SS)第三季纯利虽增长16.6%,但第三季进一步收窄11点子,至2.92厘,与大型银行息差改善形成强烈对比.至于中信银行(0998.HK)(601998.SS)按年倒退14.7%至78.5亿元,低于券商预测11%.两行经营环境恶化之快,均出乎市场预料之外.
--汽车业务面临激烈竞争,太阳能业务续亏损,令比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)第三季仅赚461.2万元人民币,按年大跌94%.公司今年更第四次发盈警,预计2012全年纯利最多跌98%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100