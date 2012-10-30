《香港报摘》--信报10月30日

* 要闻版头条:

--政府出招遏抑住宅炒风,资金流入工商物业市场,中环商厦皇后大道中9号一全层单位,获内地公司河北钢铁(香港)国际贸易有限公司以尺价2.816万港元购入,成为全港交易尺价最高的商厦.财政司司长曾俊华昨天重申,密切留意商业舖位情况,需要时不排除推出措施.

* 其他:

--行政会议成员林奋强本月接连出售旗下西半山宝华轩两个物业,套现合共近2,000万港元,由于售楼时间与政府上周五公布出招打压楼市接近,惹来质疑他是否事先洞悉政府行动.有议员及学者认为,是次事件反映政府成员在处理个人利益上敏感度不足,政府有必要进一步交代.

--港式连锁茶餐厅翠华集团为其集资约7.8亿港元的上市大计,正式展开招股前推介.保荐人德意志银行在报告中指出,翠华今年的毛利率达69%,高于大家乐(0341.HK)的66.6%.德银又预测,该公司合理估值约34.11亿,至43.21亿港元,相当于2013年预测市盈率17.1至21.7倍.

--中国电信(0728.HK)第三季3G上客量回升,公司表示将继续适当加大营销投入.另外,有内地传媒表示,中电信将于12月上旬引入iPhone 5销售.至于中移动(0941.HK)及联通(0762.HK)目前仍未有引入iPhone 5的消息.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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