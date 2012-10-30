《香港报摘》--信报10月30日

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
* 要闻版头条:
--政府出招遏抑住宅炒风,资金流入工商物业市场,中环商厦皇后大道中9号一全层单位,获内地公司河北钢铁(香港)国际贸易有限公司以尺价2.816万港元购入,成为全港交易尺价最高的商厦.财政司司长曾俊华昨天重申,密切留意商业舖位情况,需要时不排除推出措施.
* 其他:
--行政会议成员林奋强本月接连出售旗下西半山宝华轩两个物业,套现合共近2,000万港元,由于售楼时间与政府上周五公布出招打压楼市接近,惹来质疑他是否事先洞悉政府行动.有议员及学者认为,是次事件反映政府成员在处理个人利益上敏感度不足,政府有必要进一步交代.
--港式连锁茶餐厅翠华集团为其集资约7.8亿港元的上市大计,正式展开招股前推介.保荐人德意志银行在报告中指出,翠华今年的毛利率达69%,高于大家乐(0341.HK)的66.6%.德银又预测,该公司合理估值约34.11亿,至43.21亿港元,相当于2013年预测市盈率17.1至21.7倍.
--中国电信(0728.HK)第三季3G上客量回升,公司表示将继续适当加大营销投入.另外,有内地传媒表示,中电信将于12月上旬引入iPhone 5销售.至于中移动(0941.HK)及联通(0762.HK)目前仍未有引入iPhone 5的消息.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100