《香港报摘》--其他报纸重要消息10月30日

* 明报:

--政府延长房地产交易的额外印花税,并推出买家印花税(BSD),业内预期在楼盘供应持续收窄下二手交投将进一步萎缩.代理行中原地产即时停止所有开舖及请人计划;而美联集团(1200.HK)则表示会审慎开舖.

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加表示,目前本港仅6,000多亿元人民币存款,发展人民币产品需要耐性,目前亦有不少公司正考虑是否发行双币双股.

* 星岛日报:

--消息指,东区海底隧首去年就加价申请遭政府否决而提出的仲裁已被驳回,理由是东隧的内部股本回报率已达14%,相当接近合理但非过多的回报水平,因此无需要再加价38-42%,相信东隧在2016年专营权结束前再申请加价的机会很微.

--律政司就前政务司司长许仕仁及新地(0016.HK)贪污案向立法会申请设一个助理处长(廉政公署)的编外职位,配合案件调查工作,有关建议已被纳入立法会保安事务委员会下月6日的讨论议程.

--香港交易所(0388.HK)、上海交易所及深圳交易所合组的合资公司"中华证券交易服务"成立.据悉新公司已密锣紧鼓筹备新指数及相关的衍生产品,预料最快11月落实.

* 苹果日报:

--信德集团(0242.HK)公布,以7.7亿港元投得公开大学持有上环信德中心商场4楼402室,建筑面积33,387方尺;交易完成后,公开大学将以每月160万港元租回该物业.

* 东方日报:

--港府出招后,将军澳维景湾畔最少录得三宗车位成交,一名同区用家斥资约106.8万港元,购入维景湾畔一个车位自用,原业主2004年3月斥资约31.8万港元购入,现售出帐面获利约75万港元.

--消息指,金融管理局向银行提出借款人承造第一项工商物业按揭,同样要遵守50%供款与入息比率(DSR)上限硬指标,与住宅物业按揭看齐.

* 文汇报:

--长实集团(0001.HK)执行董事赵国雄表示,公司不会因政府新招而改变推盘步伐,并预料其他发展商亦不会降价卖楼.

--财经事务及库务局副局长梁凤仪表示,香港如果不维持竞争力及降低金融活动的成本,投资者可能转投向内地金融市场,虽然人民币自由兑换现时并无时间表,但在人民币可兑换的过程中,香港发挥的作用仍然很大.

* 大公报:

--广州富力地产(2777.HK)于上周末以6.55亿元人民币投得广州南沙新区地块,较底价高出85%,折合楼面均价每平方米3,286.8元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 屈桂娟

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