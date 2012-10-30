《香港重要政经日程》--10月30日-11月5日

金属期市：期铜看多押注在美联储发布会议记录前减少，但供应疑虑犹在
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月30日(周二)
--09:00 四川成渝高速公路(0107.HK)于四川举行临时股东大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)于北京举行股东特别大会.
--10:30 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行临时股东大会.
--11:00 星晨集团(0542.HK)股东特别大会.
-- 复星医药H股(2196.HK)首日挂牌交易.
-- 中国国航(0753.HK)公布第三季业绩.
-- 中国铝业(2600.HK)公布第三季业绩.
-- 交通银行(3328.HK)公布第三季业绩.
-- 北京京客隆(0814.HK)公布第三季业绩.
-- 中国交通建设(1800.HK)公布第三季业绩.
-- 中国远洋(1919.HK)公布第三季业绩.
-- 中国东方航空股份(0670.HK)公布第三季业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布第三季业绩.
-- 中国铁建(1186.HK)公布第三季业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季业绩.
-- 中海发展股份(1138.HK)公布第三季业绩.
-- 中信证券(6030.HK)公布第三季业绩.
-- 广汽集团(2238.HK)公布第三季业绩.
-- I.T Ltd (0999.HK)公布中期业绩.
-- 工商银行(1398.HK)公布第三季业绩.
-- 中国中治(1618.HK)公布第三季业绩.
-- 中国石油股份(0857.HK)公布第三季业绩.
-- 中国平安(2318.HK)公布第三季业绩.
-- 青岛啤酒股份(0168.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月31日(周三)
-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市(原订10月24日).
-- 金管局公布9月货币计数.
-- 金管局公布9月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布9月财政报告.
-- 福记食品服务(1175.HK)年报报告.
-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.
-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩.
--09:30 信和置业(0083.HK)股东周年大会.
--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.
--15:00 友佳国际(2398.HK)股东特别大会.
11月1日(周四)
-- 香港行政长官梁振英将赴立法会进行询答.
-- 依利安达(1151.HK)公布第三季业绩.
--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)洛阳举行临时股东大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
--11:00 新海能源(0342.HK)股东特别大会.
--13:30 标准普尔(S&P)记者会,就中国主权评级说明.
11月2日(周五)
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布第三季业绩.
--09:00 京客隆(0814.HK)在北京举行股东特别大会.
--15:00 联康生物科技(0690.HK)股东周年大会.
*11月5日(周一)
--09:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
--09:30 工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 公布10月份汇丰PMI.
--11:00 宇阳控股(0117.HK)股东特别大会.
--13:30 山东晨鸣纸业(1812.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 中国天溢控股(0756.HK)股东周年大会.
-- 龙源电力(0916.HK)公布第三季业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布第三季业绩.
-- 中盈国金(0766.HK)公布中期业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透伦敦2月22日 - 基金周三减少了看多铜价的押注，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议的会议记录前将铜价推低，会议记录可能会增加美国升息的预期，令美元走强。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100