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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 09:04 BJT

《香港重要政经日程》--10月30日-11月5日

=====================今日香港主要政经消息==========================

10月30日(周二)

--09:00 四川成渝高速公路(0107.HK)于四川举行临时股东大会.

--10:00 中国远洋(1919.HK)于北京举行股东特别大会.

--10:30 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行临时股东大会.

--11:00 星晨集团(0542.HK)股东特别大会.

-- 复星医药H股(2196.HK)首日挂牌交易.

-- 中国国航(0753.HK)公布第三季业绩.

-- 中国铝业(2600.HK)公布第三季业绩.

-- 交通银行(3328.HK)公布第三季业绩.

-- 北京京客隆(0814.HK)公布第三季业绩.

-- 中国交通建设(1800.HK)公布第三季业绩.

-- 中国远洋(1919.HK)公布第三季业绩.

-- 中国东方航空股份(0670.HK)公布第三季业绩.

-- 民生银行(1988.HK)公布第三季业绩.

-- 中国铁建(1186.HK)公布第三季业绩.

-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季业绩.

-- 中海发展股份(1138.HK)公布第三季业绩.

-- 中信证券(6030.HK)公布第三季业绩.

-- 广汽集团(2238.HK)公布第三季业绩.

-- I.T Ltd (0999.HK)公布中期业绩.

-- 工商银行(1398.HK)公布第三季业绩.

-- 中国中治(1618.HK)公布第三季业绩.

-- 中国石油股份(0857.HK)公布第三季业绩.

-- 中国平安(2318.HK)公布第三季业绩.

-- 青岛啤酒股份(0168.HK)公布第三季业绩.

=====================近日香港主要政经消息==========================

10月31日(周三)

-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市(原订10月24日).

-- 金管局公布9月货币计数.

-- 金管局公布9月外汇基金总资产.

-- 香港政府公布9月财政报告.

-- 福记食品服务(1175.HK)年报报告.

-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.

-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩.

--09:30 信和置业(0083.HK)股东周年大会.

--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.

--15:00 友佳国际(2398.HK)股东特别大会.

11月1日(周四)

-- 香港行政长官梁振英将赴立法会进行询答.

-- 依利安达(1151.HK)公布第三季业绩.

--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)洛阳举行临时股东大会.

--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.

--11:00 新海能源(0342.HK)股东特别大会.

--13:30 标准普尔(S&P)记者会,就中国主权评级说明.

11月2日(周五)

-- 亨鑫科技(1085.HK)公布第三季业绩.

--09:00 京客隆(0814.HK)在北京举行股东特别大会.

--15:00 联康生物科技(0690.HK)股东周年大会.

*11月5日(周一)

--09:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.

--09:30 工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:30 公布10月份汇丰PMI.

--11:00 宇阳控股(0117.HK)股东特别大会.

--13:30 山东晨鸣纸业(1812.HK)在中国举行股东特别大会.

--15:00 中国天溢控股(0756.HK)股东周年大会.

-- 龙源电力(0916.HK)公布第三季业绩.

-- 中芯国际(0981.HK)公布第三季业绩.

-- 中盈国金(0766.HK)公布中期业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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